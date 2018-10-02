РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Среднестатистический москвич получает 73 тысячи рублей и ему 42 года

0185
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкУлица Кузнецкий мост в Москве. Архивное фотоУлица Кузнецкий мост в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Москва традиционно является центром притяжения для российского населения, сюда съезжаются люди со всей страны и из других городов мира, население столицы неуклонно растет. РИА Новости решило выяснить, что представляет из себя среднестатистический москвич — какой его средний возраст, где он работает и сколько получает, какой недвижимостью владеет, состоит ли в браке и на что тратит деньги.

Текст составлен на основе данных Мосгорстата, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Неселение

Почтовые ящики в многоэтажном жилом доме
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В Москве более 80 переселенцев по программе реновации докупят площади
Население Москвы с 2010 года, когда проводилась Всероссийская перепись населения, выросло на 1 миллион и в 2018 году составляет 12,5 миллиона человек. Средний возраст москвича в этом году, по данным Мосгорстата, составляет 42,1 года, что на 1,4 года больше показателей 2010 года.

Согласно статистике, женщин в столице проживает больше, чем мужчин — 6,73 и 5,78 миллиона человек соответственно. Средний возраст женщин с 2010 года вырос с 42,7 до 44 лет, а мужчин — с 38,4 до 39,9 лет.

По данным на 2017 год, работающее население в столице составляет чуть более 8,73 миллиона человек. При этом в большей степени москвичи заняты в сфере оптовой и розничной торговли, где работают более 2,455 миллиона жителей, и в строительной отрасли (более 954 тысяч занятых).

Немало в столице инженеров, программистов, экономистов, технологов, конструкторов, SEO-специалистов — в научно-технической сфере в столице заняты порядка 824 тысячи человек. Далее по наибольшему числу работников находятся обрабатывающие производства (металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, лесная, деревообрабатывающая промышленность, производство строительных материалов, легкая промышленность, пищевая), в которых трудятся более 787 тысяч жителей мегаполиса. В сфере транспортировки и хранения, куда в наибольшей степени относятся грузовые и пассажирские перевозки, содержание железнодорожных путей, портов, аэродромов, работают более 605 тысяч москвичей, в финансовой и страховой деятельности (бухгалтеры, директора, аналитики, специалисты налоговой службы, аудиторы, сотрудники банковской сферы, менеджеры, финансовые консультанты, агенты по недвижимости и страхованию) — свыше 507 тысяч.

Далее по популярности идут административная деятельность (487 тысяч), сфера образования (396 тысяч), здравоохранение (327 тысяч), сфера социальных услуг и СМИ (332,5 тысячи человек), сфера недвижимости (298 тысяч), госуправление и обеспечение военной безопасности (270 тысяч), гостиницы и предприятия общественного питания (178 тысяч), сфера культуры, спорта, организации досуга и развлечений (174 тысячи).

Наименьшее число москвичей заняты сельском и лесном хозяйстве и рыбоводстве — более 172 тысячи, в добыче полезных ископаемых — более 9 тысяч человек.

Зарплата

Бизнесмен проверяет счета
© Depositphotos / nito103
Эксперты подсчитали средний размер ипотеки на "вторичку" в Москве
По сведениям Мосгорстата, средняя ежемесячная зарплата в Москве в 2017 году составляла 73 812 рублей.

При этом лидирующей по средней зарплате отраслью, где заняты москвичи, является финансовая и страховая деятельность. Здесь москвич ежемесячно зарабатывает 154,5 тысячи рублей. Далее, оказавшаяся не такой распространенной, — область добычи полезных ископаемых, где средняя зарплата — 136 797 рублей.

Москвичи, занятые в СМИ, телекоммуникациях, в среднем зарабатывают 100 тысяч рублей.

Неплохо получают занятые в профессиональной, научной и технической деятельности — 87,5 тысячи рублей в месяц, ведущие научные разработки и исследования — 83,4 тысячи рублей.

Самая минимальная зарплата фиксируется в области гостиничного бизнеса и общественного питания, где работающие москвичи ежемесячно получают 36 тысяч рублей.

Расходы

Посетители на гастробутика в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Эксперты подсчитали долю среднего класса в Москве
Средние потребительские расходы москвичей в расчете на одного человека за пять лет повысились более чем на 2 тысячи рублей. Так, если в 2013 году месячный потребительский расход на одного москвича составлял более 27,4 тысячи рублей, то в 2017 году эта сумма составила более 29,5 тысячи рублей.

Как пояснили в Мосгорстате, в потребительские расходы входит питание вне дома, покупка одежды, обуви и других непродовольственных товаров, а также оплата различных услуг. Согласно статистике, за пять лет москвич стал меньше тратить на питание вне дома: почти 1,3 тысячи рублей в 2017 году вместо почти 1,9 тысячи в 2013 году. Покупки непродовольственных товаров в 2017 году обошлись жителю столицы в среднем в 11,4 тысячи рублей — при этом почти на 500 рублей увеличились расходы на одежду и обувь, составив 3,3 тысячи рублей в месяц по сравнению с 2,8 тысячи в 2013 году.

Расходы москвичей на оплату услуг в этот период незначительно уменьшились и в 2017 году в среднем составили 8,7 тысячи рублей в расчете на одного человека против 8,8 тысячи в 2013 году.

Виды Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Собянин рассказал о средней продолжительности жизни москвичей
Одними из самых больших пунктов расходов остаются траты на услуги в области физкультуры и спорта и зарубежные туры: 250 и 1011 рублей в месяц на одного человека соответственно. Интересно, что при этом расходы горожан на спорт за пять лет довольно существенно уменьшились: в 2013 году эта сумма была на уровне 380 рублей на человека за месяц.

Кроме того, в 2017 году месячные расходы москвичей на хобби и занятия в кружках составили 55 рублей на человека, на развлечения — 13,2 рубля, уменьшившись почти в три раза за пять лет. Также москвичи стали тратить более чем в полтора раза меньше средств на поездки в центры отдыха на территории России — среднемесячная сумма на человека по этой графе составила 31,5 рубля.

Как отметили в Мосгорстате, за пять лет более чем в два раза уменьшились ежемесячные расходы и на путешествия по России в целом: с 54,7 рубля до 20,9 рубля на человека. Однако пик в этой графе расходов пришелся на 2016 год — тогда месячная трата на одного москвича составила 64,6 рубля. За период 2013-2017 годов в три раза увеличились расходы столичных жителей и на экскурсионные услуги на территории нашей страны: с 7 рублей до 21,9 рубля на человека.

В набор самых необходимых продуктов входят хлеб и хлебные продукты, картофель, овощи, фрукты и ягоды, сахар и кондитерские изделия, яйца, растительное, масло, чай, кофе и другие безалкогольные напитки, молоко, мясо и рыба, а также их производные. Так, по данным Мосгорстата, в 2017 году стоимость такой продовольственной корзины на месяц для одного москвича составила 7,7 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с 2013 годом почти на 2 тысячи рублей.

В тройку продуктов, на которые москвичи тратят больше всего средств, вошли хлеб, мясо и молоко: по данным за прошлый год, их месячная стоимость для одного жителя столицы в среднем составила 1 тысячу, 2,4 тысячи и 1,2 тысячи рублей соответственно. Меньше всего денег уходит на картофель, сахар и сладости, яйца и растительное масло — по состоянию на 2017 год, в месяц за эти продукты один москвич отдал от 90 до 274 рублей.

Недвижимость

Бизнесмен проверяет счета
© Depositphotos / nito103
Эксперты подсчитали средний размер ипотеки на "вторичку" в Москве
Согласно данным Мосгорстата, на 100 московских домохозяйств по итогам 2017 года приходится 25 однокомнатных квартир, при этом в 2016 года их было 18, а в 2015 году — 22. В среднем 39 семей из 100 проживают в двухкомнатной квартире, это число сократилось на 9 по сравнению с данными за 2016 год. Квартирами с тремя и более комнатами владеют 36 семей по итогам 2017 года, это число практически не менялось с 2015 года, когда обладателями такой недвижимости были 34 семьи.

На одного московского жителя в среднем приходится 19,9 квадратных метра жилой площади, что на 0,3 "квадрата" меньше, чем 10 лет назад, следует из данных Мосгорстата.

В одном случае из 100 на одного москвича приходится до 9 квадратных метров жилого помещения, в каждом пятом домохозяйстве на человека приходится от 13,1 до 15 или от 30,1 до 40 "квадратов". В 16 случаях, по данным за прошлый год, один москвич проживает на площади от 15,1 до 20 квадратных метров, в 14 случаях — от 25,1 до 30 квадратных метров. Площадь жилого помещения, которая в среднем приходится на одного человека, в 12 случаях из 100 превышает 40 квадратных метров.

Как следует из данных Мосгорстата, на 100 комнат в Москве приходится 121 человек. В 2015-2016 годах это число составляло 118 проживающих.

За последние 10 лет в столице число жилых квартир выросло на 393,9 тысячи — в 2007 году их число составляло 3,76 миллиона, по итогам прошлого года это количество составило 4,16 миллиона квартир.

"Однушек" из них при этом 976,3 тысячи (в 2007 — почти 856 тысяч), "двушек" — 1,83 миллиона (десять лет назад — 1,67 миллиона).

"Трешки" по итогам 2017 года из общего количества составляли 1,2 миллиона, что на 98 тысяч больше показателей десятилетней давности. Порядка 155 тысяч квартир — с четырьмя и более комнатами, это на 22 тысячи больше, чем было в 2007 году.

Каждая вторая семья (56 из 100) по итогам прошлого года имеет легковой автомобиль. Годом ранее эта цифра составляла 64. В 2014 году машиной владели 74 из 100 семейств.

Брак

Свадьба. Архивное фото
© Fotolia / Sondem
В Москве в прошлом году вступили в брак 12 тысяч граждан старше 50 лет
В прошлом году более 90 тысяч пар заключили брак. Наибольшее количество женщин при этом выходили замуж в возрасте 25-29 лет (почти 30 тысяч человек), 30-34 года (18,6 тысячи человек) и 18-19 лет (17,9 тысячи человек). В этом же возрасте чаще всего женились и мужчины — 25-29 лет (27,7 тысячи человек), 30-34 года (21,7 тысячи человек). Однако на третьем месте оказались мужчины, женившиеся в 35-39 лет (11 тысяч человек). Количество мужчин, вступивших в брак в возрасте 20-24 лет, составило 10,7 тысячи человек.

Наибольшее количество московских свадеб (14,1 тысячи) было сыграно между людьми в возрасте 25-29 лет. На втором месте пары (8,8 тысячи), в которых мужчинам 30-34 года, а женщинам — 25-29 лет, на третьем месте пары (7,5 тысячи человек), в которых и мужчинам, и женщинам 30-34 года.

По итогам прошлого года, 81 девушка и 13 парней вступили в брак в 16-17 лет. При этом в 2017 году в Москве не было зарегистрировано ни одного брака между парами в возрасте 15 и меньше лет.

Свыше 4,8 тысячи москвичей в 2017 году вышли замуж в возрасте от 50 лет, мужчин, вступивших в брак в таком же возрасте, оказалось на 2,7 тысячи больше.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена