Среднестатистический москвич получает 73 тысячи рублей и ему 42 года

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Москва традиционно является центром притяжения для российского населения, сюда съезжаются люди со всей страны и из других городов мира, население столицы неуклонно растет. РИА Новости решило выяснить, что представляет из себя среднестатистический москвич — какой его средний возраст, где он работает и сколько получает, какой недвижимостью владеет, состоит ли в браке и на что тратит деньги.

Текст составлен на основе данных Мосгорстата, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Неселение

Население Москвы с 2010 года, когда проводилась Всероссийская перепись населения, выросло на 1 миллион и в 2018 году составляет 12,5 миллиона человек. Средний возраст москвича в этом году, по данным Мосгорстата, составляет 42,1 года, что на 1,4 года больше показателей 2010 года.

Согласно статистике, женщин в столице проживает больше, чем мужчин — 6,73 и 5,78 миллиона человек соответственно. Средний возраст женщин с 2010 года вырос с 42,7 до 44 лет, а мужчин — с 38,4 до 39,9 лет.

По данным на 2017 год, работающее население в столице составляет чуть более 8,73 миллиона человек. При этом в большей степени москвичи заняты в сфере оптовой и розничной торговли, где работают более 2,455 миллиона жителей, и в строительной отрасли (более 954 тысяч занятых).

Немало в столице инженеров, программистов, экономистов, технологов, конструкторов, SEO-специалистов — в научно-технической сфере в столице заняты порядка 824 тысячи человек. Далее по наибольшему числу работников находятся обрабатывающие производства (металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, лесная, деревообрабатывающая промышленность, производство строительных материалов, легкая промышленность, пищевая), в которых трудятся более 787 тысяч жителей мегаполиса. В сфере транспортировки и хранения, куда в наибольшей степени относятся грузовые и пассажирские перевозки, содержание железнодорожных путей, портов, аэродромов, работают более 605 тысяч москвичей, в финансовой и страховой деятельности (бухгалтеры, директора, аналитики, специалисты налоговой службы, аудиторы, сотрудники банковской сферы, менеджеры, финансовые консультанты, агенты по недвижимости и страхованию) — свыше 507 тысяч.

Далее по популярности идут административная деятельность (487 тысяч), сфера образования (396 тысяч), здравоохранение (327 тысяч), сфера социальных услуг и СМИ (332,5 тысячи человек), сфера недвижимости (298 тысяч), госуправление и обеспечение военной безопасности (270 тысяч), гостиницы и предприятия общественного питания (178 тысяч), сфера культуры, спорта, организации досуга и развлечений (174 тысячи).

Наименьшее число москвичей заняты сельском и лесном хозяйстве и рыбоводстве — более 172 тысячи, в добыче полезных ископаемых — более 9 тысяч человек.

Зарплата

По сведениям Мосгорстата, средняя ежемесячная зарплата в Москве в 2017 году составляла 73 812 рублей.

При этом лидирующей по средней зарплате отраслью, где заняты москвичи, является финансовая и страховая деятельность. Здесь москвич ежемесячно зарабатывает 154,5 тысячи рублей. Далее, оказавшаяся не такой распространенной, — область добычи полезных ископаемых, где средняя зарплата — 136 797 рублей.

Москвичи, занятые в СМИ, телекоммуникациях, в среднем зарабатывают 100 тысяч рублей.

Неплохо получают занятые в профессиональной, научной и технической деятельности — 87,5 тысячи рублей в месяц, ведущие научные разработки и исследования — 83,4 тысячи рублей.

Самая минимальная зарплата фиксируется в области гостиничного бизнеса и общественного питания, где работающие москвичи ежемесячно получают 36 тысяч рублей.

Расходы

Средние потребительские расходы москвичей в расчете на одного человека за пять лет повысились более чем на 2 тысячи рублей. Так, если в 2013 году месячный потребительский расход на одного москвича составлял более 27,4 тысячи рублей, то в 2017 году эта сумма составила более 29,5 тысячи рублей.

Как пояснили в Мосгорстате, в потребительские расходы входит питание вне дома, покупка одежды, обуви и других непродовольственных товаров, а также оплата различных услуг. Согласно статистике, за пять лет москвич стал меньше тратить на питание вне дома: почти 1,3 тысячи рублей в 2017 году вместо почти 1,9 тысячи в 2013 году. Покупки непродовольственных товаров в 2017 году обошлись жителю столицы в среднем в 11,4 тысячи рублей — при этом почти на 500 рублей увеличились расходы на одежду и обувь, составив 3,3 тысячи рублей в месяц по сравнению с 2,8 тысячи в 2013 году.

Расходы москвичей на оплату услуг в этот период незначительно уменьшились и в 2017 году в среднем составили 8,7 тысячи рублей в расчете на одного человека против 8,8 тысячи в 2013 году.

Одними из самых больших пунктов расходов остаются траты на услуги в области физкультуры и спорта и зарубежные туры: 250 и 1011 рублей в месяц на одного человека соответственно. Интересно, что при этом расходы горожан на спорт за пять лет довольно существенно уменьшились: в 2013 году эта сумма была на уровне 380 рублей на человека за месяц.

Кроме того, в 2017 году месячные расходы москвичей на хобби и занятия в кружках составили 55 рублей на человека, на развлечения — 13,2 рубля, уменьшившись почти в три раза за пять лет. Также москвичи стали тратить более чем в полтора раза меньше средств на поездки в центры отдыха на территории России — среднемесячная сумма на человека по этой графе составила 31,5 рубля.

Как отметили в Мосгорстате, за пять лет более чем в два раза уменьшились ежемесячные расходы и на путешествия по России в целом: с 54,7 рубля до 20,9 рубля на человека. Однако пик в этой графе расходов пришелся на 2016 год — тогда месячная трата на одного москвича составила 64,6 рубля. За период 2013-2017 годов в три раза увеличились расходы столичных жителей и на экскурсионные услуги на территории нашей страны: с 7 рублей до 21,9 рубля на человека.

В набор самых необходимых продуктов входят хлеб и хлебные продукты, картофель, овощи, фрукты и ягоды, сахар и кондитерские изделия, яйца, растительное, масло, чай, кофе и другие безалкогольные напитки, молоко, мясо и рыба, а также их производные. Так, по данным Мосгорстата, в 2017 году стоимость такой продовольственной корзины на месяц для одного москвича составила 7,7 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с 2013 годом почти на 2 тысячи рублей.

В тройку продуктов, на которые москвичи тратят больше всего средств, вошли хлеб, мясо и молоко: по данным за прошлый год, их месячная стоимость для одного жителя столицы в среднем составила 1 тысячу, 2,4 тысячи и 1,2 тысячи рублей соответственно. Меньше всего денег уходит на картофель, сахар и сладости, яйца и растительное масло — по состоянию на 2017 год, в месяц за эти продукты один москвич отдал от 90 до 274 рублей.

Недвижимость

Согласно данным Мосгорстата, на 100 московских домохозяйств по итогам 2017 года приходится 25 однокомнатных квартир, при этом в 2016 года их было 18, а в 2015 году — 22. В среднем 39 семей из 100 проживают в двухкомнатной квартире, это число сократилось на 9 по сравнению с данными за 2016 год. Квартирами с тремя и более комнатами владеют 36 семей по итогам 2017 года, это число практически не менялось с 2015 года, когда обладателями такой недвижимости были 34 семьи.

На одного московского жителя в среднем приходится 19,9 квадратных метра жилой площади, что на 0,3 "квадрата" меньше, чем 10 лет назад, следует из данных Мосгорстата.

В одном случае из 100 на одного москвича приходится до 9 квадратных метров жилого помещения, в каждом пятом домохозяйстве на человека приходится от 13,1 до 15 или от 30,1 до 40 "квадратов". В 16 случаях, по данным за прошлый год, один москвич проживает на площади от 15,1 до 20 квадратных метров, в 14 случаях — от 25,1 до 30 квадратных метров. Площадь жилого помещения, которая в среднем приходится на одного человека, в 12 случаях из 100 превышает 40 квадратных метров.

Как следует из данных Мосгорстата, на 100 комнат в Москве приходится 121 человек. В 2015-2016 годах это число составляло 118 проживающих.

За последние 10 лет в столице число жилых квартир выросло на 393,9 тысячи — в 2007 году их число составляло 3,76 миллиона, по итогам прошлого года это количество составило 4,16 миллиона квартир.

"Однушек" из них при этом 976,3 тысячи (в 2007 — почти 856 тысяч), "двушек" — 1,83 миллиона (десять лет назад — 1,67 миллиона).

"Трешки" по итогам 2017 года из общего количества составляли 1,2 миллиона, что на 98 тысяч больше показателей десятилетней давности. Порядка 155 тысяч квартир — с четырьмя и более комнатами, это на 22 тысячи больше, чем было в 2007 году.

Каждая вторая семья (56 из 100) по итогам прошлого года имеет легковой автомобиль. Годом ранее эта цифра составляла 64. В 2014 году машиной владели 74 из 100 семейств.

Брак

В прошлом году более 90 тысяч пар заключили брак. Наибольшее количество женщин при этом выходили замуж в возрасте 25-29 лет (почти 30 тысяч человек), 30-34 года (18,6 тысячи человек) и 18-19 лет (17,9 тысячи человек). В этом же возрасте чаще всего женились и мужчины — 25-29 лет (27,7 тысячи человек), 30-34 года (21,7 тысячи человек). Однако на третьем месте оказались мужчины, женившиеся в 35-39 лет (11 тысяч человек). Количество мужчин, вступивших в брак в возрасте 20-24 лет, составило 10,7 тысячи человек.

Наибольшее количество московских свадеб (14,1 тысячи) было сыграно между людьми в возрасте 25-29 лет. На втором месте пары (8,8 тысячи), в которых мужчинам 30-34 года, а женщинам — 25-29 лет, на третьем месте пары (7,5 тысячи человек), в которых и мужчинам, и женщинам 30-34 года.

По итогам прошлого года, 81 девушка и 13 парней вступили в брак в 16-17 лет. При этом в 2017 году в Москве не было зарегистрировано ни одного брака между парами в возрасте 15 и меньше лет.

Свыше 4,8 тысячи москвичей в 2017 году вышли замуж в возрасте от 50 лет, мужчин, вступивших в брак в таком же возрасте, оказалось на 2,7 тысячи больше.