Среднестатистический москвич получает 73 тысячи рублей и ему 42 года

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Москва традиционно является центром притяжения для российского населения, сюда съезжаются люди со всей страны и из других городов мира, население столицы неуклонно растет. РИА Новости решило выяснить, что представляет из себя среднестатистический москвич — какой его средний возраст, где он работает и сколько получает, какой недвижимостью владеет, состоит ли в браке и на что тратит деньги.
Текст составлен на основе данных Мосгорстата, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Неселение
Согласно статистике, женщин в столице проживает больше, чем мужчин — 6,73 и 5,78 миллиона человек соответственно. Средний возраст женщин с 2010 года вырос с 42,7 до 44 лет, а мужчин — с 38,4 до 39,9 лет.
По данным на 2017 год, работающее население в столице составляет чуть более 8,73 миллиона человек. При этом в большей степени москвичи заняты в сфере оптовой и розничной торговли, где работают более 2,455 миллиона жителей, и в строительной отрасли (более 954 тысяч занятых).
Немало в столице инженеров, программистов, экономистов, технологов, конструкторов, SEO-специалистов — в научно-технической сфере в столице заняты порядка 824 тысячи человек. Далее по наибольшему числу работников находятся обрабатывающие производства (металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, лесная, деревообрабатывающая промышленность, производство строительных материалов, легкая промышленность, пищевая), в которых трудятся более 787 тысяч жителей мегаполиса. В сфере транспортировки и хранения, куда в наибольшей степени относятся грузовые и пассажирские перевозки, содержание железнодорожных путей, портов, аэродромов, работают более 605 тысяч москвичей, в финансовой и страховой деятельности (бухгалтеры, директора, аналитики, специалисты налоговой службы, аудиторы, сотрудники банковской сферы, менеджеры, финансовые консультанты, агенты по недвижимости и страхованию) — свыше 507 тысяч.
Далее по популярности идут административная деятельность (487 тысяч), сфера образования (396 тысяч), здравоохранение (327 тысяч), сфера социальных услуг и СМИ (332,5 тысячи человек), сфера недвижимости (298 тысяч), госуправление и обеспечение военной безопасности (270 тысяч), гостиницы и предприятия общественного питания (178 тысяч), сфера культуры, спорта, организации досуга и развлечений (174 тысячи).
Наименьшее число москвичей заняты сельском и лесном хозяйстве и рыбоводстве — более 172 тысячи, в добыче полезных ископаемых — более 9 тысяч человек.
Зарплата
При этом лидирующей по средней зарплате отраслью, где заняты москвичи, является финансовая и страховая деятельность. Здесь москвич ежемесячно зарабатывает 154,5 тысячи рублей. Далее, оказавшаяся не такой распространенной, — область добычи полезных ископаемых, где средняя зарплата — 136 797 рублей.
Москвичи, занятые в СМИ, телекоммуникациях, в среднем зарабатывают 100 тысяч рублей.
Неплохо получают занятые в профессиональной, научной и технической деятельности — 87,5 тысячи рублей в месяц, ведущие научные разработки и исследования — 83,4 тысячи рублей.
Самая минимальная зарплата фиксируется в области гостиничного бизнеса и общественного питания, где работающие москвичи ежемесячно получают 36 тысяч рублей.
Расходы
Как пояснили в Мосгорстате, в потребительские расходы входит питание вне дома, покупка одежды, обуви и других непродовольственных товаров, а также оплата различных услуг. Согласно статистике, за пять лет москвич стал меньше тратить на питание вне дома: почти 1,3 тысячи рублей в 2017 году вместо почти 1,9 тысячи в 2013 году. Покупки непродовольственных товаров в 2017 году обошлись жителю столицы в среднем в 11,4 тысячи рублей — при этом почти на 500 рублей увеличились расходы на одежду и обувь, составив 3,3 тысячи рублей в месяц по сравнению с 2,8 тысячи в 2013 году.
Расходы москвичей на оплату услуг в этот период незначительно уменьшились и в 2017 году в среднем составили 8,7 тысячи рублей в расчете на одного человека против 8,8 тысячи в 2013 году.
Кроме того, в 2017 году месячные расходы москвичей на хобби и занятия в кружках составили 55 рублей на человека, на развлечения — 13,2 рубля, уменьшившись почти в три раза за пять лет. Также москвичи стали тратить более чем в полтора раза меньше средств на поездки в центры отдыха на территории России — среднемесячная сумма на человека по этой графе составила 31,5 рубля.
Как отметили в Мосгорстате, за пять лет более чем в два раза уменьшились ежемесячные расходы и на путешествия по России в целом: с 54,7 рубля до 20,9 рубля на человека. Однако пик в этой графе расходов пришелся на 2016 год — тогда месячная трата на одного москвича составила 64,6 рубля. За период 2013-2017 годов в три раза увеличились расходы столичных жителей и на экскурсионные услуги на территории нашей страны: с 7 рублей до 21,9 рубля на человека.
В набор самых необходимых продуктов входят хлеб и хлебные продукты, картофель, овощи, фрукты и ягоды, сахар и кондитерские изделия, яйца, растительное, масло, чай, кофе и другие безалкогольные напитки, молоко, мясо и рыба, а также их производные. Так, по данным Мосгорстата, в 2017 году стоимость такой продовольственной корзины на месяц для одного москвича составила 7,7 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с 2013 годом почти на 2 тысячи рублей.
В тройку продуктов, на которые москвичи тратят больше всего средств, вошли хлеб, мясо и молоко: по данным за прошлый год, их месячная стоимость для одного жителя столицы в среднем составила 1 тысячу, 2,4 тысячи и 1,2 тысячи рублей соответственно. Меньше всего денег уходит на картофель, сахар и сладости, яйца и растительное масло — по состоянию на 2017 год, в месяц за эти продукты один москвич отдал от 90 до 274 рублей.
Недвижимость
На одного московского жителя в среднем приходится 19,9 квадратных метра жилой площади, что на 0,3 "квадрата" меньше, чем 10 лет назад, следует из данных Мосгорстата.
В одном случае из 100 на одного москвича приходится до 9 квадратных метров жилого помещения, в каждом пятом домохозяйстве на человека приходится от 13,1 до 15 или от 30,1 до 40 "квадратов". В 16 случаях, по данным за прошлый год, один москвич проживает на площади от 15,1 до 20 квадратных метров, в 14 случаях — от 25,1 до 30 квадратных метров. Площадь жилого помещения, которая в среднем приходится на одного человека, в 12 случаях из 100 превышает 40 квадратных метров.
Как следует из данных Мосгорстата, на 100 комнат в Москве приходится 121 человек. В 2015-2016 годах это число составляло 118 проживающих.
За последние 10 лет в столице число жилых квартир выросло на 393,9 тысячи — в 2007 году их число составляло 3,76 миллиона, по итогам прошлого года это количество составило 4,16 миллиона квартир.
"Однушек" из них при этом 976,3 тысячи (в 2007 — почти 856 тысяч), "двушек" — 1,83 миллиона (десять лет назад — 1,67 миллиона).
"Трешки" по итогам 2017 года из общего количества составляли 1,2 миллиона, что на 98 тысяч больше показателей десятилетней давности. Порядка 155 тысяч квартир — с четырьмя и более комнатами, это на 22 тысячи больше, чем было в 2007 году.
Каждая вторая семья (56 из 100) по итогам прошлого года имеет легковой автомобиль. Годом ранее эта цифра составляла 64. В 2014 году машиной владели 74 из 100 семейств.
Брак
Наибольшее количество московских свадеб (14,1 тысячи) было сыграно между людьми в возрасте 25-29 лет. На втором месте пары (8,8 тысячи), в которых мужчинам 30-34 года, а женщинам — 25-29 лет, на третьем месте пары (7,5 тысячи человек), в которых и мужчинам, и женщинам 30-34 года.
По итогам прошлого года, 81 девушка и 13 парней вступили в брак в 16-17 лет. При этом в 2017 году в Москве не было зарегистрировано ни одного брака между парами в возрасте 15 и меньше лет.
Свыше 4,8 тысячи москвичей в 2017 году вышли замуж в возрасте от 50 лет, мужчин, вступивших в брак в таком же возрасте, оказалось на 2,7 тысячи больше.