Более 2,5 тысяч жителей Чувашии приняли участие во Всероссийском дне ходьбы

Более 2,5 тысяч жителей Чувашии приняли участие во Всероссийском дне ходьбы

Более 2,5 тысяч жителей Чувашии приняли участие во Всероссийском дне ходьбы

ЧЕБОКСАРЫ, 2 окт — РИА Новости. Более 2,5 тысяч жителей Чувашии приняли участие во Всероссийском дне ходьбы, прошедшем в Чебоксарах в последний день сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства физической культуры и спорта республики.

Всероссийский день ходьбы проводится в России в пятый раз по инициативе Олимпийского комитета России. Акция является частью Международного дня ходьбы. Первый старт Всероссийского дня ходьбы состоялся в октябре 2014 года и был приурочен открытию Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который прошёл в Чебоксарах.

На торжественной церемонии перед стартом соревнований участников акции поприветствовала временно исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта Чувашии Эльвира Матренина.

© Фото : Министерство физической культуры и спорта Чувашии Более 2,5 тысяч жителей Чувашии приняли участие во Всероссийском дне ходьбы © Фото : Министерство физической культуры и спорта Чувашии Более 2,5 тысяч жителей Чувашии приняли участие во Всероссийском дне ходьбы

"Сегодня оздоровительная акция проходит во многих регионах нашей страны, количество ее участников исчисляется сотнями тысяч — это и представители разных поколений, ведущих активный образ жизни и занимающиеся физической культурой и спортом. Чувашия — признанный центр по подготовке спортсменов и специалистов по спортивной ходьбе", — отметила Матренина.

Российская легкоатлетка, чемпионка мира и Европы, серебряный призёр олимпийских игр в спортивной ходьбе Олимпиада Иванова, выступая на церемонии открытия Всероссийского дня ходьбы, отметила, что старшее поколение должно показывать пример молодежи, вовлекать их в занятие физической культуры и спортом, а бронзовый призёр Олимпийских игр по спортивной ходьбе, заслуженный мастер спорта Владимир Андреев заявил, что такие мероприятия позитивно влияют на подрастающее поколение.

"Ребята видят пример своих родителей, заряжаются положительной энергетикой, видят известных спортсменов. Здоровье детей — это здоровье нашей нации!", — сказал Андреев на церемонии.

В свою очередь, директор республиканской школы спортивной ходьбы Алина Иванова отметила значимость подобных соревнований не только для молодежи, но и для людей пожилого возраста.

"Для представителей старшего поколения есть возможность пообщаться, пройтись под музыку. Да и праздничная спортивная атмосфера мотивирует и детей и взрослых заняться спортом, а это самая главная цель мероприятия", — сказала она.

© Фото : Министерство физической культуры и спорта Чувашии Более 2,5 тысяч жителей Чувашии приняли участие во Всероссийском дне ходьбы © Фото : Министерство физической культуры и спорта Чувашии Более 2,5 тысяч жителей Чувашии приняли участие во Всероссийском дне ходьбы

Современные спорткомплексы в каждом селе

Участники Всероссийского дня ходьбы прошли дистанцию длиной два километра по реконструированной Московской набережной города Чебоксары. На финише каждый участник получил диплом и сувенир от Олимпийского комитета России.

© Фото : Министерство физической культуры и спорта Чувашии Более 2,5 тысяч жителей Чувашии приняли участие во Всероссийском дне ходьбы © Фото : Министерство физической культуры и спорта Чувашии Более 2,5 тысяч жителей Чувашии приняли участие во Всероссийском дне ходьбы

В пресс-службе напомнили, что после реконструкции на набережной появились пешеходные и велосипедные дорожки и спортивные тренажеры. По данным Минспорта Чувашии, на начало этого года 41,8% жителей Чувашии регулярно занимаются физической культурой и спортом. В прошлом году республика заняла третье место по итогам Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах РФ с численностью населения до двух миллионов человек. Кроме того, глава Чувашии Михаил Игнатьев учредил в регионе День здоровья и спорта. Раз в месяц жители Чувашии могут посетить все физкультурно-спортивные учреждения республики бесплатно.

В пресс-службе добавили, что с 2006 года в регионе реализуется ряд федеральных целевых программ по строительству и реконструкции спортивной инфраструктуры, благодаря которым современные физкультурно-спортивные комплексы функционируют в каждом сельском районе, во всех малых городах республики. По итогам реализации программ в Чувашии было построено и обновлено более 60 спортивных объектов. Самые крупные спортивные сооружения построены в Чебоксарах и Новочебоксарске — это конно-спортивный комплекс, ледовые дворцы "Чебоксары Арена" и "Сокол", Центр развития маунтинбайка, Центр развития биатлона. Ежегодно в Чувашии проводится около 350 официальных соревнований, более 60 из них —всероссийского масштаба. Ежегодно в различных спортивных соревнованиях участвуют более трехсот тысяч жителей Чувашии.

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