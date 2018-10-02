Российские моряки с судна Sea Alexa сообщили о долгах по зарплате

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Российские моряки с теплохода Sea Alexa под флагом Танзании, который ранее стоял в южнокорейском Пусане, сообщают о долгах по зарплате, рассказал РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

Ранее он сообщал, что судно иностранного судовладельца стоит в порту Пусана с 28 июля. Там 12 российских моряков, и шестеро из них обратились в РПСМ, сообщив о том, что им не выплачивают зарплату свыше двух месяцев. По их словам, сумма долга шестерым морякам — 22 тысячи долларов. РПСМ обратился к капитану порта. Позже шестеро моряков, которые списались с судна в Пусане, полностью получили деньги по конец августа, остальные — за два месяца, им обещали выдать остатки по приходу судна во Владивосток.

"Оставшиеся на борту семь членов экипажа теплохода Sea Alexa вернулись на родину из Южной Кореи. Судно продано другому владельцу — "Вектор-К" из Владивостока. Семь репатриированных моряков сообщили, что долги по зарплате — около 35 тысяч долларов – им не выплатили. Моряков предупредили, чтобы они не покидали судно, пока деньги им не выплатят, но они списались", — сказал Суханов.

По его словам, новый судовладелец сообщил морякам, что он им ничего не должен, и что им следует обращаться к бывшему судовладельцу.

"Моряки обратились в следствие на транспорте. СК проводит проверку", — добавил Суханов.