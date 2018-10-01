НЬЮ-ЙОРК, 1 окт — РИА Новости. Граждане РФ смогут принять решение об участии в системе индивидуального пенсионного капитала в срок до пяти лет, сообщил в понедельник журналистам первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов.

"У физических лиц будет большой-большой период, чтобы отклонить или принять решение (по ИПК — ред.), если они этого не сделали, то по истечении этого длинного периода — 1,5-2 года, а в некоторых отдельных случаях до пяти лет по "молчунам", то это будет принятие по умолчанию, Гражданским кодексом России", — рассказал Швецов.

Он добавил, что законопроект об ИПК будет опубликован в ближайшие дни.

"Будет содержаться юридическая схема, которая предполагает конвертацию обязательств пенсионных фондов, в том числе Пенсионного фонда РФ перед физическими лицами в обязательства ИПК", — сказал Швецов.