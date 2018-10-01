В Госдуму внесли проект об увеличении штрафов за продажу табака возле школ

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Законодательное собрание Калужской области внесло на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предлагается повысить штрафы за продажу табака вблизи образовательных организаций, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Как отмечается, проект инициирован по обращению активистов Общероссийского народного фронта к губернатору Калужской области Анатолию Артамонову. Согласно пояснительной записке к проекту, активисты ОНФ провели мониторинг, который выявил факты продажи табачных изделий в нарушение установленных требований, в том числе без соблюдения запрета реализации табачных изделий ближе 100 метров до образовательных организаций.

"В целях противодействия правонарушениям в сфере розничной торговли табачной продукции предлагается внести изменения в часть 1 статьи 14.53 КоАП, предусмотрев возможность увеличения размеров административных штрафов, налагаемых на граждан — до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — до 11 тысяч рублей, на юридических лиц — до 60 тысяч рублей", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Действующая норма предполагает штрафы для граждан от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.