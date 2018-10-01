Роспотребнадзор рассказал о сроках и правилах хранения арбузов

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Сроки хранения арбузов не установлены ГОСТом, при этом важно, чтобы они хранились в чистых, сухих помещениях, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, комментируя закрытие бахчевых развалов в Москве.

Работа торговых площадок по продаже арбузов и дынь в Москве завершится 1 октября. Как сообщили ранее в столичной Госинспекции по недвижимости, по окончании сезона бахчевые развалы должны быть разобраны и вывезены на хранение, а предпринимателей, которые не демонтируют площадки в указанный срок, привлекут к административной ответственности.

"В соответствии с международным стандартом "Арбузы продовольственные свежие. Технические условия" ГОСТ 7177-2015, арбузы должны храниться в чистых, сухих помещения, сроки хранения ГОСТом не установлены", — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что не следует приобретать бахчевые культуры у случайных лиц, на стихийных рынках, в непосредственной близости автомобильных дорог.

"Как правило, на таких торговых точках продается продукция без документов, подтверждающих их качество и происхождение, не проводятся лабораторные исследования арбузов и дынь по показателям безопасности", — отметили в Роспотребнадзоре.

В надзорном ведомстве также рассказали, что арбузы и дыни не должны продаваться частями. "Не забывайте перед употреблением тщательно промыть поверхность арбуза, так как велик риск попадания микробов с грязной поверхности в мякоть ягоды при разрезании", — добавили в Роспотребнадзоре.