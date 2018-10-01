РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Северный Кавказ лидирует по числу сторонников ЗОЖ, показало исследование

011545
© РИА Новости / Максим БогодвидУчастники марафона. Архивное фотоУчастники марафона. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Больше всего приверженцев здорового образа жизни в России по-прежнему проживает в регионах Северного Кавказа и юга России, меньше всех поддерживает ЗОЖ население Восточной Сибири и Дальнего Востока, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Семья на прогулке. Архивное фото
© Fotolia / Kzenon
Минздрав напомнил, что значит вести здоровый образ жизни
По заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. В основе рейтинга — восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда. Он рассчитывался по данным Росстата, Генеральной прокуратуры РФ, министерства спорта РФ.

Здоровый образ жизни, как отмечают авторы исследования, приобретает все большую популярность среди населения России. Занятия спортом и отказ от вредных привычек становятся нормой жизни большего количества людей, все шире охватывая российские регионы. При этом, согласно результатам рейтинга, в вопросе следования заповедям ЗОЖ между российскими регионами наблюдаются существенные различия, а диапазон итоговых значений рейтинга в сравнении с результатами прошлого года стал шире.

Лидерская пятерка

Мобильное приложение на экране смартфона. Архивное фото
© Fotolia / Andrey Popov
В России появится виртуальный помощник по здоровому образу жизни
В лидирующей группе рейтинга ожидаемо оказались представители Северного Кавказа и Краснодарский край, но в позициях произошла небольшая рокировка. По результатам последнего исследования, лидером стала Республика Дагестан, сместившая на второе место Чеченскую Республику. Кабардино-Балкария сохранила за собой третью строчку. Краснодарскому краю удалось улучшить свои позиции и подняться на четвертое место. Замкнула первую пятерку Ингушетия, поднявшаяся с седьмого места.

Для перечисленных регионов характерны невысокий уровень потребления табачных изделий и алкогольной продукции, невысокая доля занятых на работе с вредными и опасными условиями труда. Кроме того, в четырех из пяти лидирующих регионов достаточно высока доля занимающихся спортом и физкультурой (более 30%).

Аутсайдеры

Последние места в рейтинге занимают Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Амурская область. По сравнению с прошлым годом состав отстающих в плане поддержания здорового образа жизни регионов изменился незначительно. Хакасии, которая в предыдущем рейтинге находилась в аутсайдерской пятерке, удалось улучшить свои позиции и подняться на несколько строчек вверх.

Регионы из замыкающей рейтинг группы почти по всем показателям находятся "в хвосте", но, эксперты отмечают, что нельзя утверждать, что там не происходит ничего позитивного. По отдельным критериям отмечаются положительные изменения, но они нивелируются либо отрицательной динамикой других своих показателей, либо более значимыми улучшениями в других регионах.

Мода на ЗОЖ

Девушка бегает по набережной возле Нескучного сада в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Минздрав верит, что более половины россиян вскоре станут приверженцами ЗОЖ
За прошедший 2017 год доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 36,8%, что на 2,6 процентных пункта выше, чем годом ранее. В регулярные занятия спортом вовлечены около 50 миллионов человек. Данный показатель является одним из основных в проекте правительства РФ по формированию здорового образа жизни, ключевой целью которого является повышение числа россиян, ответственно относящихся к своему здоровью. Согласно этому проекту, к концу 2019 года доля систематически занимающихся спортом должна увеличиться до 38% в среднем по стране. Но на конец 2017 года этот норматив достигнут только в 25 российских регионах, хотя их количество за год выросло с 16.

Согласно данным Минспорта РФ, лидерами по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, являются Краснодарский край и Тыва, где показатель составляет 47,9%, Дагестан (45,1%), Белгородская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (43,5%), а также Татарстан (43,4%).

Вторым ключевым показателем приобщения к здоровому образу жизни является отказ от вредных привычек. По данным Минздрава РФ, по итогам 2017 года доля взрослых потребителей табака сократилась до 29%. Положительная тенденция сохраняется уже несколько лет и во многом объясняется принятием антитабачного законодательства в 2013 году, когда доля взрослых курильщиков составляла 37,1%. Тенденция снижения доли курящего населения находит отражение в сокращении расходов на табачные изделия. По итогам 2017 года расходы на табак снизились в 43 российских регионах.

Но самой большой проблемой российского общества, несмотря на принимаемые государством меры, является алкоголизм и наркомания, которые, не сдают своих позиций и по-прежнему негативно влияют на здоровье и социальную среду всего населения России. Для расчета эксперты РИА Рейтинг использовали показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона, который по итогам 2017 года в среднем по России составил 7,6 литра, что ниже 8,1 литра в 2016 году. В половине российских субъектов в 2017 году данный показатель равен или ниже общероссийского уровня. Вкупе со снижением смертности от употребления алкоголя и уровня преступности на почве алкоголизма (показатели так же используются в рейтинге) это может свидетельствовать о постепенной нормализации ситуации.

В целом, отмечают исследователи, со стороны населения наблюдается растущий спрос на возможности для занятия спортом, повышается внимание к своему здоровью и меняется отношение к наличию вредных привычек, что отражает процесс изменения ценностей в обществе. Движение, которое началось в больших городах, по мнению экспертов, должно прийти во все уголки страны, но для этого нужны реальные действия властей всех уровней по информированию населения и распространению принципов и основ здорового образа жизни, созданию условий для занятий спортом и проведения здорового досуга.

Полная версия рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни
© Инфографика
Полная версия рейтинга регионов по приверженности населения ЗОЖ
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена