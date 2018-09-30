Медведев подчеркнул значение машиностроения для экономики России

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что машиностроение вносит огромный вклад в экономику и безопасность страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Тридцатого сентября отмечается профессиональный праздник — День машиностроителя.

"Вы посвятили себя отрасли, которая вносит огромный вклад в экономику России. Продукция более 2 тысяч предприятий машиностроительного комплекса востребована везде — от сельских полей до космической орбиты. Вы проектируете и производите новейшие станки и двигатели, высокотехнологичное оборудование для металлургических заводов. Выполняете сложные заказы для добывающих отраслей, транспорта, авиации, медицины, городского хозяйства. Предприятия машиностроения — основа укрепления обороноспособности страны, ее безопасности", — говорится в телеграмме.

Медведев добавил, что огромная, мощная, стратегически важная отрасль — это прежде всего люди, их мастерство, труд и талант. Он также подчеркнул, что именно работникам российское машиностроение обязано своими достижениями, которые открывают новые перспективы на мировых рынках.

Премьер отметил, что сегодня главные задачи отрасли — модернизация предприятий и повышение производительности труда, подготовка специалистов высокого класса, а также внедрение инноваций и научных разработок, соответствующих стандартам цифровой эпохи.