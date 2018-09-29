Правительство внесло в Госдуму проект бюджета ПФР на 2019-2021 годы

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019-2021 годы, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Доходы фонда на 2019 год запланированы в сумме 8,613 триллиона рублей (8,1% ВВП), из них 8,587 триллиона рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2020 год – 8,995 триллиона и 8,949 триллиона рублей, соответственно, на 2021 год – 9,294 триллиона и 9,246 триллиона рублей.
Расходы ПФР на 2019 год предусмотрены в объеме 8,636 триллиона рублей (8,2% ВВП), из них 8,569 триллиона рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2020 год – 9,017 триллиона и 8,949 триллиона рублей, соответственно, на 2021 год – 9,328 триллиона и 9,246 триллиона рублей. Таким образом, бюджет фонда сформирован с дефицитом на 2019 год в сумме 23,2 миллиарда рублей, в 2020 год — 21,9 миллиарда рублей, на 2021 год — 33,8 миллиарда рублей.
Межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета, определены в 2019 году в объеме 3,319 триллиона рублей, в 2020 году – 3,414 триллиона рублей, в 2021 году – 3,309 триллиона рублей. При формировании доходной части бюджета ПФР учтено продление моратория до 2021 года на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.
Перед этим он обратил внимание, что доходы ПФР по 2019 году увеличиваются почти на 400 миллиардов рублей. "Если в 2018 мы ожидаем исполнения в районе 8,266 триллиона, то в 2019 году мы полагаем, что эти доходы составят 8,612 триллиона", — отметил он.