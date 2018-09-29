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Общество

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета ПФР на 2019-2021 годы

Сюжет:
Обсуждение изменения пенсионного возраста в России (333)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОтделение Пенсионного фонда в СимферополеОтделение Пенсионного фонда в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019-2021 годы, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Доходы фонда на 2019 год запланированы в сумме 8,613 триллиона рублей (8,1% ВВП), из них 8,587 триллиона рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2020 год – 8,995 триллиона и 8,949 триллиона рублей, соответственно, на 2021 год – 9,294 триллиона и 9,246 триллиона рублей.

Расходы ПФР на 2019 год предусмотрены в объеме 8,636 триллиона рублей (8,2% ВВП), из них 8,569 триллиона рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2020 год – 9,017 триллиона и 8,949 триллиона рублей, соответственно, на 2021 год – 9,328 триллиона и 9,246 триллиона рублей. Таким образом, бюджет фонда сформирован с дефицитом на 2019 год в сумме 23,2 миллиарда рублей, в 2020 год — 21,9 миллиарда рублей, на 2021 год — 33,8 миллиарда рублей.

Межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета, определены в 2019 году в объеме 3,319 триллиона рублей, в 2020 году – 3,414 триллиона рублей, в 2021 году – 3,309 триллиона рублей. При формировании доходной части бюджета ПФР учтено продление моратория до 2021 года на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

Информационные буклеты Пенсионного фонда России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Всех волнует вопрос, связанный с изменениями параметров пенсионной системы, поскольку очень много было разговоров о том, что будет снижен трансферт из федерального бюджета в ПФР, сказал журналистам председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя внесенный законопроект. "Видим, что все доходы ПФР остаются непосредственно в Пенсионном фонде, а межбюджетный трансферт в ПФР не сокращается, а наоборот, увеличивается, поэтому разговоры о том, что хоть какие-то средства пенсионеров уходят в федеральный бюджет и забираются из пенсий — это оказалось, как минимум, неправдой", — заявил депутат.

Перед этим он обратил внимание, что доходы ПФР по 2019 году увеличиваются почти на 400 миллиардов рублей. "Если в 2018 мы ожидаем исполнения в районе 8,266 триллиона, то в 2019 году мы полагаем, что эти доходы составят 8,612 триллиона", — отметил он.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сергей Стрельников
Все гениальное просто, пенсию пенсионерам пусть платят работающие, если этих денег не хватает, увеличивать пенсионный возраст- сокращая объем пенсионеров, если будут возмущаться .пенсию отменить вообще-как сказал Володин.
15:23
29.09.2018
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