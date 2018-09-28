Чувашский турпроект "Бал дошколят" взял "серебро" на Russian Event Awards

ЧЕБОКСАРЫ, 28 сен — РИА Новости. Детский туристический проект "Бал дошколят" занял второе место в финале регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации "Лучшее детское туристическое событие", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.
"Чувашия в этом году представила восемь проектов в пяти номинациях. Лучшие проекты по результатам регионального этапа Национальной премии Russian Event Awards Приволжья и Урала получат право на участие в общероссийском финале конкурса, который пройдет с 25 по 27 октября в Нижнем Новгороде", — сказал собеседник агентства.
По его словам, жюри конкурса отметило ряд других проектов, представленных Чувашией. В частности, проект этноэкологического комплекса "Ясна" под названием "В гости к Хель Мучи", созданный по традициям чувашского новогоднего праздника Сурхури, победил в номинации "Лучшее детское туристическое событие", а проект "Всемирный день экскурсовода" компании "Мир экскурсий" занял второе место в номинации "Лучшее туристическое MICE событие".
В пресс-службе добавили, что в прошлом году туристический проект "Бал дошколят" вошел в топ-200 лучших мероприятий России и был включен в Национальный календарь событий России-2018.
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