В Чебоксарах продолжится переселение из ветхого и аварийного жилья

ЧЕБОКСАРЫ, 28 сен — РИА Новости. В Чебоксарах продолжится программа по переселению из ветхого и аварийного жилья, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы Чувашии.
"Для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции будет создана межведомственная комиссия, которая рассмотрит вопрос пригодности либо непригодности помещения для проживания. Заключение комиссии будет основываться на результатах обследования многоквартирного дома, проведенного специализированной организацией", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе напомнили, что за период с 2013 по 2017 годы из двух тысяч жилых домов расселено более шести тысяч жителей столицы региона. Общий объем финансирования программы составил 2,5 миллиарда рублей. По предварительным данным, на реализацию нового этапа программы из бюджета города планируется выделить около 7,6 миллиона рублей.