В Чебоксарах продолжится переселение из ветхого и аварийного жилья

ЧЕБОКСАРЫ, 28 сен — РИА Новости. В Чебоксарах продолжится программа по переселению из ветхого и аварийного жилья, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы Чувашии.

По его словам, по данным Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи Чебоксар на территории города 188 жилых домов имеют значительный физический износ, часть из них уже признана аварийными. Выбирать дома для включения в новый этап программы по переселению в Чебоксарах будет специализированная организация, которая обследует 138 многоквартирных домов.

"Для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции будет создана межведомственная комиссия, которая рассмотрит вопрос пригодности либо непригодности помещения для проживания. Заключение комиссии будет основываться на результатах обследования многоквартирного дома, проведенного специализированной организацией", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе напомнили, что за период с 2013 по 2017 годы из двух тысяч жилых домов расселено более шести тысяч жителей столицы региона. Общий объем финансирования программы составил 2,5 миллиарда рублей. По предварительным данным, на реализацию нового этапа программы из бюджета города планируется выделить около 7,6 миллиона рублей.

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