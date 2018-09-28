Губернатор Мурманской области оценила влияние туризма на природу

НИКЕЛЬ (Мурманская область), 28 сен – РИА Новости. Массовый бездумный туризм может навредить хрупкой северной природе, где необходимо развивать "умный" туризм с привлечением современных технологий, считает губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

В пятницу она приняла участие в дискуссионной площадке "Природа, культура, человек", которая состоялась в рамках I международного фестиваля экологического и социального кино "Северный Характер: Green Screen" на границе Мурманской области и норвежской провинции Финнмарк.

"На Севере не нужен массовый туризм, здесь нужен умный туризм. Он развивается не так быстро, как нам бы хотелось, поскольку новые технологии требуют ресурсного обеспечения. И туризм в дикой природе с точки зрения формирования тура — более дорогой, потому что требует большей безопасности", — сказала Ковтун журналистам.

По ее мнению, в развитии туризма необходимо делать ставку и на новые технологии, и на участие творческих инициатив в деле продвижения идей защиты окружающей среды. Участники дискуссии из разных городов России, а также из Норвегии представили свои инициативы по защите окружающей среды средствами искусства: с помощью создания кинофильмов, различных проектов, фотоэкспозиций.

"Чтобы нашу природу созерцать, надо вкладывать, создавать инфраструктуру. Если ее не будет, как говорят наши норвежские и финские партнеры, даже их подготовленная инфраструктура в Сер-Варанегере (Норвегия) и Инари (Финляндия) не выдержит потока туристов", — считает директор заповедника "Пасвик" Владимир Чижов.

Туристический поток в Мурманской области растет с каждым годом примерно на 3-4%, за последний год рост составил 8%, что, по мнению властей, связано с развитием инфраструктуры, появлением новых туристических объектов и растущего интереса туристов из Азии к северным территориям. Число туристов, посещающих Мурманскую область, превышает 400 тысяч в год.

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