Во все регионы России поставят новое оборудование для диагностики рака

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Новое оборудование для лечения и диагностики онкозаболеваний планируется поставить во все регионы России, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Во всех регионах, в центры и другие медицинские учреждения, которые оказывают онкологическую помощь, будет поставлено новое оборудование, чтобы выявлять и лечить онкозаболевания на ранней стадии ",- сказал Медведев в четверг на заседании правительства.

Он добавил, что будут переоснащены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. "Будем развивать сеть медицинских учреждений для оказания первичной медицинской помощи, особенно там, где их нет", — уточнил Медведев.

Премьер отметил, что необходимо ликвидировать дефицит кадров. "Выправить ситуацию в поликлиниках и с терапевтами, чем собственно мы занимались достаточно долго", — пояснил Медведев.

Он напомнил, что рост продолжительности жизни — это национальная цель. Сегодня, по его словам, продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума — около 73 лет.

"Теперь необходимо идти дальше. Прежде всего, за счет снижения смертности. Это возможно только при новом качестве медицины, а значит, нам нужны и системы своевременного выявления заболеваний, и максимальный охват диспансерным наблюдением, доступная по всей стране квалифицированная медицинская помощь и, конечно, современные технологии диагностики, лечения и реабилитации, включая телемедицинские технологии", — добавил Медведев.