Федотов рассказал, как СПЧ повлиял на изменение протокола в День Победы

Президент РФ - Верховный главнокомандующий вооружёнными силами РФ Владимир Путин выступает перед началом военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве. Архивное фото

Президент РФ - Верховный главнокомандующий вооружёнными силами РФ Владимир Путин выступает перед началом военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов в интервью РИА Новости рассказал, как СПЧ в свое время повлиял на изменение президентского протокола в День Победы, поддержав идею одной из самых авторитетных российских правозащитниц Людмилы Алексеевой об объявлении традиционной минуты молчания именно главой государства.

Он напомнил, что раньше долгие годы существовала традиция: в День Победы в 18.00 по московскому времени по радио и телевидению объявлялась всероссийская минута молчания.

"Но вот уже несколько лет как традиция изменилась: минуту молчания объявляет глава государства в ходе своей речи на параде Победы. Мало кто знает, что протокол изменился по инициативе совета, единодушно поддержавшего идею бессменного члена президиума СПЧ, председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Михайловны Алексеевой", — рассказал Федотов в интервью РИА Новости, приуроченном к 25-летию президентского СПЧ.

И теперь, отметил он, "минута молчания застает россиян не на дачных грядках, не в автомобильных пробках или супермаркетах". "Миллионы россиян, традиционно начинающих праздничный день с просмотра военного парада, в едином порыве поднимаются в своих домах с диванов и табуреток, чтобы почтить память жертв страшной войны", — добавил глава совета.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.