"Артек" впервые открыл дайверскую смену

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Международный детский центр "Артек" впервые в своей истории открыл дайверскую смену "Черноморские исследователи", сообщает пресс-служба детского лагеря.

"В "Артеке" впервые в истории лагеря стартовала дайверская смена "Черноморские исследователи". Смену для профильного отряда проведет знаменитый дайвер-инструктор и подводный фотограф Оксана Истратова, установившая в 2008 году рекорд по погружениям на затонувшие корабли в 180 метров", — говорится в сообщении.

Для участия в профильном отряде отобраны дети-ныряльщики, прошедшие строгий конкурсный отбор и уже имеющие сертификаты дайверов. В конкурсе приняли участие ребята из Крыма, Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Кемерово.

"По сути, мы создаем сейчас в "Артеке" полноценный дайвинг-центр, и в ближайшее время в нем смогут пройти обучение не только дети профильного отряда, но другие артековцы", – сказала руководитель смены Оксана Истратова.

Дети, съехавшиеся в "Артек", будут изучать в теории и на практике подводную археологию, морскую биологию, подводную фотосъемку, историю погружений и исследований подводных пещер и затонувших кораблей. Погружения артековцев будут осуществляться с берега и с катеров в акватории близ "Артека".