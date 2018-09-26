Британское посольство поможет англичанину в Пулково

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве оказывает помощь британцу Стивену Бирду, который две недели прожил в петербургском аэропорту Пулково, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

В объединенной пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга РИА Новости ранее сообщили, что Бирд прожил две недели в петербургском аэропорту Пулково из-за проблем с видом на жительство.

"Посольство в Москве оказывает помощь британскому гражданину, желающему покинуть Россию", — заявил представитель британского посольства, не приведя подробностей.

Ранее 64-летний Бирд рассказал Пятому каналу, что восемь лет прожил под Иркутском с русской супругой. У пары родился сын, но жена британца ушла к другому мужчине. На родину Бирд должен был уехать временно, однако российский вид на жительство оказался просрочен, а по британскому паспорту его не выпускают из страны. После визита в Британию Бирд планирует вновь вернуться в Иркутск к сыну.