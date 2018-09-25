Ограничение работы иностранцев в такси не скажется на ценах, считают в ГД

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев сообщил, что новый законопроект о легковом такси внесен в нижнюю палату парламента, депутаты обдумывают меры по введению квот или полному запрету найма иностранцев для работы водителями, парламентарий при этом заверил, что такие ограничения не приведут к дефициту таксистов и росту стоимости перевозок.

Ранее на одном из заседаний комитета Москвичев заявил, что планирует разработать законопроект о запрете для иностранных граждан работать водителями легковых такси в России.

В ходе пресс-конференции во вторник глава комитета пояснил, что в последнее время было отмечено много ДТП с участием легковых такси и множество жалоб пассажиров на то, что водитель такси подчас не знает маршрута, не владеет русским языком.

"Мы создали рабочую группу, внесли новый законопроект о легковом такси, где мы все-таки хотим расписать полностью, подробно всех агрегаторов, все структуры, которые появились и не несут ответственности за пассажиров", — сообщил Москвичев.

Он отметил, что сейчас отсутствует и контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителей легкового такси. "Мы сейчас думаем, смотрим и сейчас с субъектами будем встречаться, может, введем квоту на иностранного водителя, а может вообще запретим на легковом такси работать иностранцам", — сказал депутат.

В ответ на вопрос журналистов о том, не приведет ли введение подобных ограничений к дефициту водителей и, вследствие этого, удорожанию услуги такси, он подчеркнул: "Нет, не станет дороже".

"У нас граждан России много, у которых будет желание из Смоленска приехать и работать в Москве, у нас очень много жителей Москвы, которые пожелают работать в легковом такси. Главное, чтобы там была заработная плата достаточная и все условия. Дефицита тогда не будет. А если какой-то субъект будет иметь дефицит, то пусть вводит квоту", — продолжил парламентарий.

На просьбу уточнить, как именно предполагается регламентировать работу интеграторов такси, Москвичев пояснил: "Мы хотели бы, чтобы вы понимали: если кто-то принимает заявку на перевозку пассажира иным легковым автомобилем, он должен нести персональную уголовную или административную ответственность за доставку этого пассажира". По его словам, интегратор должен будет получить лицензию.

"И самое основное, что нас беспокоит, — и мы в этом законе пропишем – мы не видим режима труда и отдыха… А кто дал право 24 часа в сутки эксплуатировать этого гражданина – будь он гражданин России или гражданин СНГ? А что, легко и свободно спать в легковом автомобиле? Нет, там не отдохнешь", — заключил глава думского комитета.