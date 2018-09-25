Ограничение работы иностранцев в такси не скажется на ценах, считают в ГД

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев сообщил, что новый законопроект о легковом такси внесен в нижнюю палату парламента, депутаты обдумывают меры по введению квот или полному запрету найма иностранцев для работы водителями, парламентарий при этом заверил, что такие ограничения не приведут к дефициту таксистов и росту стоимости перевозок.
В ходе пресс-конференции во вторник глава комитета пояснил, что в последнее время было отмечено много ДТП с участием легковых такси и множество жалоб пассажиров на то, что водитель такси подчас не знает маршрута, не владеет русским языком.
"Мы создали рабочую группу, внесли новый законопроект о легковом такси, где мы все-таки хотим расписать полностью, подробно всех агрегаторов, все структуры, которые появились и не несут ответственности за пассажиров", — сообщил Москвичев.
В ответ на вопрос журналистов о том, не приведет ли введение подобных ограничений к дефициту водителей и, вследствие этого, удорожанию услуги такси, он подчеркнул: "Нет, не станет дороже".
"У нас граждан России много, у которых будет желание из Смоленска приехать и работать в Москве, у нас очень много жителей Москвы, которые пожелают работать в легковом такси. Главное, чтобы там была заработная плата достаточная и все условия. Дефицита тогда не будет. А если какой-то субъект будет иметь дефицит, то пусть вводит квоту", — продолжил парламентарий.
"И самое основное, что нас беспокоит, — и мы в этом законе пропишем – мы не видим режима труда и отдыха… А кто дал право 24 часа в сутки эксплуатировать этого гражданина – будь он гражданин России или гражданин СНГ? А что, легко и свободно спать в легковом автомобиле? Нет, там не отдохнешь", — заключил глава думского комитета.