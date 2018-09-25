Московским водителям рекомендуют пересесть на общественный транспорт

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Московским автомобилистам рекомендуется сдвинуть поездки на личном автомобиле вечером на более позднее время или пересесть на общественный транспорт из-за затруднений на дорогах во время продолжительного дождя, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) во вторник.

В столице с понедельника держится пасмурная и дождливая погода. По прогнозам синоптиков, дождь в городе может прекратиться ближайшей ночью.

"По прогнозу синоптиков, до конца дня будет идти дождь. Непогода и ограничение видимости могут негативно отразиться на дорожной ситуации и привести к увеличению количества мелких ДТП. Вечерний час пик будет растянут по времени", — сообщили в пресс-службе.

По данным ЦОДД, основные затруднения прогнозируются на Садовом кольце, ТТК и МКАД, а также на вылетных магистралях по направлению в область.

"Рекомендуем пользоваться городским транспортом, либо перенести поездки на более позднее время — после 20 часов. Кроме того, во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах. Напоминаем водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, а также не парковать свои автомобили вблизи деревьев и крупных рекламных конструкций", — добавили в пресс-службе.