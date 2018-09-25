ВС планирует вскоре приступить к работе в рамках цифровизации права

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен — РИА Новости. Верховный суд рассчитывает в ближайшее время приступить к работе в рамках цифровизации права, сообщил журналистам в рамках Десятого международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.

"У нас идет очень плотная работа. Мы работаем над этими технологиями, и в ближайшее время, как только будут сделаны продукты — с ними работает специализированная фирма, — как только они будут готовы, мы приступим к реализации нашей деятельности, компетенции суда", — сказал Лебедев.