Путин отметил роль СМИ в формировании объективного образа России за рубежом

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XX всемирного конгресса русской прессы и отметил роль прессы в формировании объективного образа России за рубежом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Двадцать четвертого сентября в Нью-Йорке стартует XX всемирный конгресс русской прессы, который продлится до 27 сентября.

"Возглавляемые вами издания, телеканалы и радиостанции ведут непростую, но весьма востребованную работу по распространению правдивой, всесторонней информации о России, по формированию объективного образа нашей страны за рубежом", — говорится в тексте телеграммы.

Президент также отметил, что конгресс дает хорошую возможность для содержательного диалога между представителями многочисленных русскоязычных печатных и электронных средств массовой информации, действующих в разных странах мира.

"В нынешней международной ситуации важно проявлять ответственную общественную позицию, неукоснительно следовать принципам журналистской этики, твердо противостоять любым попыткам искажать факты в угоду чьим-то политическим или иным интересам, сохранять доверие многомиллионной русскоязычной аудитории", — подчеркнул президент.

Путин выразил свою уверенность в том, что участники конгресса обстоятельно обсудят актуальные профессиональные проблемы, обменяются наработанным опытом, а также инициативами, которые будут способствовать укреплению позиций русскоязычных СМИ в мире и развитию международного гуманитарного сотрудничества.