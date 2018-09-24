МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал к принятию поправки к законопроекту по пенсионным изменениям, поступившие ко второму чтению проекта от фракции "Единая Россия".

Часть поправок посвящена вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. "При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты, и есть возможность прибавлять накопительную пенсию к общей пенсии. Кроме всего прочего, мы закрепляем право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте", — сказал на заседании комитета зампред фракции Андрей Исаев.

По его словам, одна из поправок посвящена вопросу индексации пенсий неработающим пенсионерам, вносит технические уточнения и направлена на то, чтобы люди, которые прекращают работу, получали полную индексацию пенсии за прошедший период. "Также имеется поправка, предусматривающая сокращение стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию, на три года, соответственно для мужчин с 45 до 42 лет, для женщин — с 40 до 37 лет", — сказал Исаев.

Кроме того, предлагается дать возможность Пенсионному фонду предоставлять необходимую информацию для органов государственной власти субъектов федерации, федеральных органов и органов местного самоуправления, а также для работодателей для получения льгот лицами предпенсионного возраста.

Он также отметил, что одна из поправок носит технический характер, поскольку вносит уточнение, которое позволяет чернобыльцам, северянам и госслужащим получать пенсию по старости досрочно с учетом их оснований. "Нынешняя редакция предполагала увеличение срока, но мы считаем, что это было технической ошибкой", — пояснил он.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.