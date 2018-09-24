Свердловские депутаты приняли законопроекты о пролонгации пенсионных льгот

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Депутаты заксобрания Свердловской области приняли ряд законопроектов, которые касаются сохранения мер соцподдержки для людей предпенсионного возраста, сообщает в понедельник департамент информационной политики губернатора.

"В одобренные депутатами 24 сентября законопроекты "О внесении изменений в законы Свердловской области в целях сохранения права на получение отдельными категориями граждан мер социальной поддержки" и "О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области "Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области", внесены предложения представителей как законодательной, так и исполнительной власти. В рамках изменения в закон о транспортном налоге сохраняется возможность освобождения от налога мужчин, которым исполнилось 60 лет и женщин, которым исполнилось 55 лет", — говорится в сообщении.

Вторым законопроектом предусматривается сохранение мер социальной поддержки граждан при достижении ими возраста 60 и 55 лет и приобретении права на страховую пенсию по старости, срок назначения которой не наступил. Законопроекты вступят в силу с 1 января 2019 года, их реализация не потребует дополнительных расходов областного бюджета.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 30 августа на заседании правительства объявил о создании рабочей группы для реализации установок президента России по изменению пенсионной системы, отметив, что "должен быть обеспечен рост доходов пенсионеров, сохранение и расширение существующих льгот, надежная защита трудовых прав граждан предпенсионного возраста"

В Свердловской области проживают 1,35 миллиона пенсионеров. Почти 400 тысяч человек из них получают различные региональные льготы. По словам губернатора, все эти меры поддержки должны быть сохранены.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет — для женщин, его установили десятки лет назад. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

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