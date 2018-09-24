Свердловские депутаты приняли законопроекты о пролонгации пенсионных льгот

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Депутаты заксобрания Свердловской области приняли ряд законопроектов, которые касаются сохранения мер соцподдержки для людей предпенсионного возраста, сообщает в понедельник департамент информационной политики губернатора.
Вторым законопроектом предусматривается сохранение мер социальной поддержки граждан при достижении ими возраста 60 и 55 лет и приобретении права на страховую пенсию по старости, срок назначения которой не наступил. Законопроекты вступят в силу с 1 января 2019 года, их реализация не потребует дополнительных расходов областного бюджета.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 30 августа на заседании правительства объявил о создании рабочей группы для реализации установок президента России по изменению пенсионной системы, отметив, что "должен быть обеспечен рост доходов пенсионеров, сохранение и расширение существующих льгот, надежная защита трудовых прав граждан предпенсионного возраста"
В Свердловской области проживают 1,35 миллиона пенсионеров. Почти 400 тысяч человек из них получают различные региональные льготы. По словам губернатора, все эти меры поддержки должны быть сохранены.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет — для женщин, его установили десятки лет назад. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.