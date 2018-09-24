В ГД прокомментировали возможное повышение возраста для покупки алкоголя

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Одно лишь повышение возраста покупателя алкогольной продукции без принятия других мер не решит проблему алкоголизации населения РФ, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ).
"Меры нужны другого свойства. Это, прежде всего, воспитательный процесс, который из школы убрали, а его надо вернуть, что учитель, он не только учитель, он еще и воспитатель. Потому что большую часть времени дети проводят в школе. И когда мы со школы, с младых ногтей, с детского сада будем воспитывать порядочность у людей, тогда не надо будет ограничивать возраст покупателя спиртных напитков. Потому что все эти ограничительные меры никакого воздействия не имеют, если круглые сутки по телевидению показывают убийства и распитие спиртных напитков", — прокомментировал РИА Новости Арефьев.
По его мнению, все зависит от того образа жизни, который ведет человек, его семья и ближайшее окружение. "Говорят, бытие определяет сознание. Если приезжаешь в деревню, где все пьют — и мать, и отец, и соседи, — то естественно, это для человека нормальный образ жизни: все пьянствуют, и я пьянствую. А если люди нормально работают и учатся, нормально едят, пьют по праздникам, тогда и дети воспитываются на этих примерах. А от того, что нам преподносится с телевидения и экранов кино, которые сегодня главные воспитатели, такие результаты и получаем", — полагает Арефьев.