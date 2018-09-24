В ГД прокомментировали возможное повышение возраста для покупки алкоголя

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Одно лишь повышение возраста покупателя алкогольной продукции без принятия других мер не решит проблему алкоголизации населения РФ, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ).

Ранее вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила в интервью РИА Новости, что в России могут быть приняты дополнительные меры по уменьшению потребления алкогольной продукции, одной из которых может стать повышение возраста ее покупателей с 18 до 20 лет.

"Меры нужны другого свойства. Это, прежде всего, воспитательный процесс, который из школы убрали, а его надо вернуть, что учитель, он не только учитель, он еще и воспитатель. Потому что большую часть времени дети проводят в школе. И когда мы со школы, с младых ногтей, с детского сада будем воспитывать порядочность у людей, тогда не надо будет ограничивать возраст покупателя спиртных напитков. Потому что все эти ограничительные меры никакого воздействия не имеют, если круглые сутки по телевидению показывают убийства и распитие спиртных напитков", — прокомментировал РИА Новости Арефьев.

Депутат является сторонником сохранения действующего ограничения по возрасту для покупателей алкоголя. "У нас есть 18-летний возраст, пусть он и останется. Можно и в 30 лет никому не продавать алкоголь, и до 60 лет дойти, но если мы будем продолжать агитацию за непорядочный образ жизни, мы не добьемся ничего хорошего. И эта борьба с пьянством путем ограничения ни к чему хорошему не приведет и результатов не даст", — уверен первый зампред думского комитета.

По его мнению, все зависит от того образа жизни, который ведет человек, его семья и ближайшее окружение. "Говорят, бытие определяет сознание. Если приезжаешь в деревню, где все пьют — и мать, и отец, и соседи, — то естественно, это для человека нормальный образ жизни: все пьянствуют, и я пьянствую. А если люди нормально работают и учатся, нормально едят, пьют по праздникам, тогда и дети воспитываются на этих примерах. А от того, что нам преподносится с телевидения и экранов кино, которые сегодня главные воспитатели, такие результаты и получаем", — полагает Арефьев.