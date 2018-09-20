В Москве с Apple взыскали моральную компенсацию из-за поломки iPhone

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пресненский суд Москвы взыскал почти 120 тысяч рублей с компании Apple по иску о возмещении морального вреда из-за поломки iPhone 7, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Страховой брокер Кристина Токарчук обратилась в суд с требованием возместить ей полную стоимость iPhone 7 (60,9 тысячи рублей), неустойку (просрочку исполнения требований) 38,4 тысячи рублей, 15 тысяч рублей морального вреда и штраф (50% от суммы иска) после того, как компания не смогла починить ее аппарат и отказалась предоставлять ей новый.
По словам девушки, через два дня ей позвонили из сервисной компании и предложили приехать. "Я приехала. Мне сказали, что мой телефон не подлежит восстановлению. Мне дали другой телефон — не мой, без коробки, без всего, он не выглядел как новый. Я отказалась его брать", — сказала Токарчук.
Она уточнила, что изначально с претензией обратилась к компании ООО "НБ-Сервис", которая официально осуществляет гарантийное обслуживание продуктов Apple, но там ей ответили, что не несут ответственность. Именно поэтому девушка обратилась с иском к ООО "ЭППЛ РУС".
"Не было замены телефона. Мы считаем, что это ремонт путем замены абонентской радиостанции. Потому что замена телефона — это телефон с коробкой и дополнительными аксессуарами", — сказал юрист компании.