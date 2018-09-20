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Общество

В Москве с Apple взыскали моральную компенсацию из-за поломки iPhone

(обновлено: 14:37 20.09.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкiPhone 7. Архивное фотоiPhone 7. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пресненский суд Москвы взыскал почти 120 тысяч рублей с компании Apple по иску о возмещении морального вреда из-за поломки iPhone 7, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Человек держит новый Apple iPhone XS и XS Max. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
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"Иск удовлетворить частично, взыскать с ООО "ЭППЛ РУС": стоимость телефона 60,9 тысячи рублей, неустойку 15 тысяч рублей, компенсацию морального вреда 3 тысячи, штраф 39,5 тысячи рублей", — решила судья Элеонора Кирьянен.

Страховой брокер Кристина Токарчук обратилась в суд с требованием возместить ей полную стоимость iPhone 7 (60,9 тысячи рублей), неустойку (просрочку исполнения требований) 38,4 тысячи рублей, 15 тысяч рублей морального вреда и штраф (50% от суммы иска) после того, как компания не смогла починить ее аппарат и отказалась предоставлять ей новый.

Презентация iPhone X в Купертино. 12 сентября 2017 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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"Мной был приобретен телефон iPhone 7, который менее чем через один год сломался. Срок гарантии на него был один год. Приобретен телефон 30 января 2017 года, 23 января 2018 я сдала его в сервис — он выключился и перестал включаться", — сказала истец в суде.

По словам девушки, через два дня ей позвонили из сервисной компании и предложили приехать. "Я приехала. Мне сказали, что мой телефон не подлежит восстановлению. Мне дали другой телефон — не мой, без коробки, без всего, он не выглядел как новый. Я отказалась его брать", — сказала Токарчук.

Она уточнила, что изначально с претензией обратилась к компании ООО "НБ-Сервис", которая официально осуществляет гарантийное обслуживание продуктов Apple, но там ей ответили, что не несут ответственность. Именно поэтому девушка обратилась с иском к ООО "ЭППЛ РУС".

Очередь за iPhone X в магазине re:Store в Москве. 2 ноября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представитель ответчика пояснил, что истец, сдавая телефон в ремонт, согласился с заменой аппарата, поставив роспись на квитанции. При этом юрист отметил, что новый телефон девушке предоставлен не был, поскольку сервисная служба произвела "ремонт путем замены абонентской радиостанции".

"Не было замены телефона. Мы считаем, что это ремонт путем замены абонентской радиостанции. Потому что замена телефона — это телефон с коробкой и дополнительными аксессуарами", — сказал юрист компании.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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zhora_vaskin
"Пресненский суд Москвы взыскал почти 120 тысяч рублей с компании Apple по иску о возмещении морального вреда"

"компенсацию морального вреда 3 тысячи"

Ну блин, зачем так писать то?
14:43
20.09.2018
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