МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Постановление пленума Верховного суда РФ по делам экстремистской направленности изменит судебную практику и позволит отличить реальный экстремизм от мнимого, считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Пленум Верховного суда РФ в четверг принял постановление с рекомендациями для судей при рассмотрении дел экстремистской направленности. Новая редакция постановления призывает судей оценивать контекст опубликованной в интернете информации, признанной экстремистским, личность автора, его соцсети. ВС РФ разъяснил, что экстремистский пост не является поступлением без прямого умысла на разжигание ненависти и вражды и призвал суды более взвешенно подходить к рассмотрению таких дел.

"Сложно переоценить значение новых поправок в постановление ВС РФ. Можно сказать, что здравый смысл одержал победу над формальным подходом", — сказал Груздев РИА Новости.

Он считает постановления пленума ВС реакцией на выявленные "перегибы" в правосудии. Необходимо достичь единообразного понимания судами норм права, добавил Груздев, ведь посты в соцсетях, на первый взгляд обладающие признаками разжигания ненависти и вражды, не могут считаться преступлением, если они не представляют никакой опасности для общества, написаны и опубликованы без прямого умысла.

"Теперь судебная практика по таким делам изменится, определена четкая методика работы: анализу нужно подвергать не только отдельный пост, но и весь профиль пользователя в соцсети, охват аудитории его страницы и другие аспекты. Нельзя безоговорочно доверять заключениям неких "экспертов": только суд делает окончательный вывод об экстремистской деятельности подсудимого. Отделять настоящий экстремизм, действительно представляющий общественную опасность, от мнимого — вот что по-настоящему важно. Уголовные наказания за неудачные шутки или глупые высказывания недопустимы", — отметил председатель правления АЮР.