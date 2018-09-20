МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Постановление пленума Верховного суда РФ по делам экстремистской направленности изменит судебную практику и позволит отличить реальный экстремизм от мнимого, считает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
"Сложно переоценить значение новых поправок в постановление ВС РФ. Можно сказать, что здравый смысл одержал победу над формальным подходом", — сказал Груздев РИА Новости.
"Теперь судебная практика по таким делам изменится, определена четкая методика работы: анализу нужно подвергать не только отдельный пост, но и весь профиль пользователя в соцсети, охват аудитории его страницы и другие аспекты. Нельзя безоговорочно доверять заключениям неких "экспертов": только суд делает окончательный вывод об экстремистской деятельности подсудимого. Отделять настоящий экстремизм, действительно представляющий общественную опасность, от мнимого — вот что по-настоящему важно. Уголовные наказания за неудачные шутки или глупые высказывания недопустимы", — отметил председатель правления АЮР.