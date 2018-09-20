Раритетную "Волгу" Александра Хорошавина продали за 2,5 миллиона рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сен – РИА Новости. Раритетную "Волгу" 1968 года выпуска осужденного бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина продали за 2,5 миллиона рублей, сообщается на сайте территориального управления Росимущества в Сахалинской области.

Хорошавин за коррупцию получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Ранее с молотка ушли два его Bentley: один за 6,7 миллиона рублей, второй — за 6 миллионов.

"ГАЗ-21 "Волга" реализовывался на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ по начальной стоимости 626 тысяч рублей. В результате торгов автомобиль был продан физическому лицу за 2 миллиона 568 тысяч рублей (включая НДС). Покупатель должен внести средства за автомобиль в течение 15 дней со дня покупки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 20 сентября назначены повторные торги по продаже конфискованного Lexus LX 570. Изначальная стоимость в 2,6 миллиона рублей из-за отсутствия покупателя упала на 60% — до 1 миллиона 56 тысяч рублей.

Имущество бывшего главы региона продадут на основании судебного решения, которое обратило его в доход государства за коррупционные правонарушения.

Подробнее об уголовном деле Александра Хорошавина читайте в справке РИА Новости>>