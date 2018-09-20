Умер спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов

САМАРА, 20 сен — РИА Новости. Виктор Сазонов, который на протяжении 17 лет занимал пост председателя Самарской губернской думы, скончался в ночь на четверг после продолжительной болезни, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента региона.

"Сегодня ночью скончался Виктор Федорович. Похороны состоятся в субботу", — сказал собеседник агентства.

Виктор Сазонов родился 26 ноября 1947 года в Саратове. В 1987-2001 годах работал начальником Главного управления исполнения наказаний министерства юстиции РФ по Самарской области. В 2001, 2007 и 2011 годах избирался депутатом по Безымянскому избирательному округу №6 и председателем Самарской губернской думы. В последнее время Сазонов проходил лечение в самарском областном онкоцентре.