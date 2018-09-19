В Москве устранили неполадки с оплатой парковки

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Неполадки в сервисах по оплате парковки в Москве устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий.

Ранее в среду в администраторе московского парковочного пространства сообщили о проблемах в работе электронных сервисов города Москвы, в том числе по оплате парковки. При этом в учреждении подчеркнули, что штрафы за неоплату парковки на время неработоспособности системы не выписываются.

"Неполадки затронули ряд сервисов, включая сайт mos.ru и сервис по оплате парковки. По состоянию на 10.30 все работает в полном объеме. Неполадки устранены", — сказал собеседник агентства.