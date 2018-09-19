ФСИН усовершенствует правила посещения заключенных членами ОНК

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России к ноябрю 2018 года планирует усовершенствовать правила посещения учреждений уголовно-исполнительной системы членами общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которым раньше дали право вести съемку на встречах с заключенными.

Уведомление о начале разработки документа размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ разрабатывают в связи с принятым ранее законом о праве ОНК вести съемку в местах принудительного содержания для "реализации положений законодательства, регулирующего участие общественных объединений в общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания".

ФСИН указал, что планируемый срок вступления проекта в силу — ноябрь 2018 года.

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который дает право членам общественных наблюдательных комиссий (ОНК) вести фото- и видеосъемку для фиксации возможных нарушений прав подозреваемых и обвиняемых, находящихся в местах содержания под стражей.

В документе устанавливается, что в случае обсуждения членами ОНК вопросов, не относящихся к обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей, либо нарушения правил внутреннего распорядка, их беседа с задержанными немедленно прерывается.

Нормы закона предполагают наделить членов ОНК правом при посещении мест принудительного содержания использовать приборы для контроля за микросредой в жилых и производственных помещениях.

Кроме того, был расширен перечень мест принудительного содержания, которые вправе посещать члены ОНК. Теперь под общественным контролем также находятся судебно-психиатрические экспертные медицинские организации, медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа, специализированного типа или специализированного типа с интенсивным наблюдением.