Глава Якутска распорядилась о продаже дорогих автомашин мэрии

ЯКУТСК, 18 сен — РИА Новости. Глава Якутска Сардана Авксентьева в своем первом распоряжении указала продать дорогие машины мэрии, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ городской администрации.
Что касается продажи люксовых внедорожников администрации, Авксентьева сдержала свое обещание и в первом распоряжении "в целях наиболее эффективного использования городского имущества" дала указания о реализации дорогостоящего муниципального имущества.
Департаментом совместно с муниципальными учреждениями и предприятиями в срок до 15 октября будет проведена оценка рыночной стоимости таких автомобилей. До 22 октября имущество должно быть реализовано на торгах, сообщает департамент.
Аналогичное поручение получили руководители хозяйствующих субъектов с долей городского округа.