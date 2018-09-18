Глава Якутска распорядилась о продаже дорогих автомашин мэрии

ЯКУТСК, 18 сен — РИА Новости. Глава Якутска Сардана Авксентьева в своем первом распоряжении указала продать дорогие машины мэрии, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ городской администрации.

Новый мэр Якутска в период агитации заявляла на личной странице в Instagram, что в случае победы на выборах выставит на торги дорогой автопарк мэрии и отменит инаугурацию главы города. Скромная по бюджету инаугурация главы все же состоялась.

Что касается продажи люксовых внедорожников администрации, Авксентьева сдержала свое обещание и в первом распоряжении "в целях наиболее эффективного использования городского имущества" дала указания о реализации дорогостоящего муниципального имущества.

"Департаменту имущественных отношений поручено в срок до 25 сентября провести инвентаризацию автотранспортных средств представительского класса и повышенной комфортности, находящихся на балансе муниципальных учреждений и предприятий городского округа "город Якутск", а также анализ расходов на их содержание", — отметили в департаменте.

Департаментом совместно с муниципальными учреждениями и предприятиями в срок до 15 октября будет проведена оценка рыночной стоимости таких автомобилей. До 22 октября имущество должно быть реализовано на торгах, сообщает департамент.

Аналогичное поручение получили руководители хозяйствующих субъектов с долей городского округа.