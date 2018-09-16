В Подмосковье в ночь на понедельник ожидаются заморозки

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. МЧС предупредило жителей Московской области о заморозках с понижением температуры воздуха до минус двух градусов в ночь на понедельник, сообщается на сайте областного главка ведомства.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные часы 17 сентября по Московской области местами ожидаются заморозки до —2…0 градусов", — говорится в сообщении.

МЧС напоминает, что в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность пожаров из-за нарушения правил пользования электронными бытовыми приборами, газовым оборудованием, а также самодельными нагревательными устройствами. Ведомство рекомендует соблюдать технику безопасности при использовании электроприборов.