В Подмосковье в ночь на понедельник ожидаются заморозки

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. МЧС предупредило жителей Московской области о заморозках с понижением температуры воздуха до минус двух градусов в ночь на понедельник, сообщается на сайте областного главка ведомства.
МЧС напоминает, что в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность пожаров из-за нарушения правил пользования электронными бытовыми приборами, газовым оборудованием, а также самодельными нагревательными устройствами. Ведомство рекомендует соблюдать технику безопасности при использовании электроприборов.