На улицах Москвы из-за дождя работают около 280 единиц техники

Женщина переходит дорогу во время дождя в Москве. Архивное фото

Женщина переходит дорогу во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Более тысячи рабочих и порядка 280 единиц техники работают в Москве в воскресенье из-за обильных осадков, предупреждая скопления воды на улицах столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"В связи с выпадением обильных осадков ГУП "Мосводосток" привлёк к работе более 310 бригад, в составе которых более 1130 сотрудников и порядка 280 единиц техники, в том числе специализированной техники для предупреждения появления временных скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для подготовки инженерных сооружений водосточной сети столицы к сезону обильных осадков проводилось обследование водосточной сети, ремонт водосточных колодцев, механизированная промывка водосточной сети, очистка водосточных колодцев, ремонт или замена сетей дождевой канализации.

"При обнаружении скоплений воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" и оставить заявку на вызов бригады", — добавили в ведомстве.