Симоньян приняла участие в акции к юбилею НТВ

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян приняла участие в акции к юбилею телеканала НТВ, вспомнив о том, как 14 сентября 2005 года, в свои 25 лет, запускала тестовое вещание первого в России англоязычного телеканала RT.

"НТВ исполняется 25 лет, и по этому случаю они сделали крутой проект: хроника событий за время существования канала, рассказанная в соцсетях и в мобильном приложении, — 25.ntv.ru", — написала Симоньян на своих страницах в социальных сетях.

К 25-летнему юбилею НТВ запустил акцию #МНЕ25, которая уже стала заметным событием не только в эфире телеканала, но и в Сети. Первыми тему 25-летия подхватили звезды кино и ведущие НТВ – Татьяна Миткова, Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Татьяна Грамон, Сергей Астахов, Андрей Норкин, Никита Панфилов, Константин Юшкевич. Они рассказали о себе в 25 лет, разместили в своих аккаунтах видео с хэштегами #МНЕ25 и #НТВ и передали эстафету миллионам людей.