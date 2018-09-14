В Москве электробусы перевезли более 30 тысяч пассажиров за две недели

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Около 32 тысяч пассажиров перевезли электробусы в Москве за две недели с момента запуска 1 сентября, сообщил РИА Новости заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Около 32 тысяч пассажиров перевезли электробусы с момента запуска 1 сентября. За это время инновационный транспорт проехал по московским улицам около 8 тысяч километров", — сказал он, напомнив, что до конца месяца проезд в электробусах будет бесплатным.

Ликсутов отметил, что на линии постоянно работают 7-8 электробусов. "Как и любой сложной инновационной технике, электробусам требуется дополнительная регулировка, поэтому производители в круглосуточном режиме настраивают технику, собирают данные по текущей эксплуатации под контролем специалистов ГУП "Мосгортранс", — пояснил он.

На прохождение одного рейса длиной в 14 километров по маршруту №73 московский электробус тратит не более 20% заряда батареи в зависимости от нагрузки.