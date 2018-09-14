Шпорт потребовал разобраться с жалобами на условия лова рыбы

ХАБАРОВСК, 14 сен — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на заседании комиссии по регулированию добычи лососевых пород рыб поручил разобраться с жалобами жителей нескольких районов края на условия лова рыбы во время путины на Амуре.

"У жителей много дезинформации. Мы должны решать эти вопросы оперативно, без проволочек. У нас есть браконьерские дела, незаконный лов, но мы не должны этим подвергать недоверию простых граждан, которые простым ловом занимаются. Под общий шум, что нужно защитить нерест, защищаем все, перекрываем дороги, никого никуда не пускаем, в результате получаем возмущение", — сказал Шпорт.

Как сообщил на совещании начальник Амурского филиала Главрыбвода Максим Коломоец, с 1 июля 2018 года правила рыболовства были изменены, в частности, для любительского рыболовства на Амуре сокращена длина сетей до 30 метров. Это вызвало нарекания со стороны жителей нескольких районов. Кроме того, жители Охотского и имени Полины Осипенко жаловались на то, что им теперь запрещено ловить рыбу сетями.

"Мы вышли с предложением на ТИНРО-центр, чтобы эти положения были отменены, и на следующий год местное население смогло обеспечить себя рыбой", — сказал Коломоец.

Шпорт на совещании также заявил, что возьмет под личный контроль программу "Доступная рыба", которая реализуется в крае. Проверки уже начались.

Согласно этой программе, рыба закупается напрямую у рыбодобывающих предприятий и поставляется в магазины, что исключает цепочку перекупщиков. Поэтому она почти вполовину дешевле той, что попадает в магазины по обычной схеме. Так, цена за килограмм горбуши в рамках проекта составляет около 150 рублей.