Жириновский предложил конфисковывать автомобили "хулиганов" на дорогах

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобили тех граждан, которые неаккуратно ездят и хулиганят на дорогах.
Он также поднял вопрос о возможности введении повышенного тарифа по ОСАГО для тех автовладельцев, которые длительное время не ездят на своих автомобилях, чтобы стимулировать их продажу.
"Может, увеличивать сумму страховки и побуждать его, таким образом, продавать машину, чтобы на рынке было больше машин?", — предположил он. Ведь если она стоит в гараже, владелец на ней не ездит, машина пропадает, а он ничего не делает, заметил он. А страхование, по словам парламентария, "подталкивает человека к каким-то достижениям, чтобы в чем-то была прибыль".