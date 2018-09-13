Школа и детский сад на 255 мест открылись в одном из сел КЧР

ЧЕРКЕССК, 13 сен — РИА Новости. Новый образовательный комплекс — "школа плюс детский сад" на 255 мест открылся в селе Холоднородниковское Прикубанского района КЧР, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

Новая школа рассчитана на 180 ученических мест, детский сад — на 75 мест. В двухэтажном здании, отвечающем всем современным стандартам, разместились учебные классы, мастерские, спортивный, актовый и обеденный залы, кухня и столовая, лаборантские комнаты и медпункт. Классы полностью оборудованы необходимой техникой и аппаратурой.

"В детском саду есть игровые комнаты и спальни. На территории учреждения установлены современная многофункциональная спортивная площадка, игровая площадка и мини-стадион. Полностью оборудована прогулочная зона для дошкольников" — рассказал собеседник агентства.

Торжественное открытие учреждения состоялось в День республики при участии министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева и главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, жителей села. Глава республики поздравил участников торжества с открытием современного образовательного комплекса, отметив, что решение о строительстве нового здания вместо довоенной постройки было принято им с учетом обращений и пожеланий сельчан.

"Могу вас заверить, что работа по благоустройству и улучшению жизни наших жителей на селе будет обязательно продолжена, в том числе, и здесь", — привели в пресс-службе слова Темрезова.

Как отметили в пресс-службе, это пятый образовательный комплекс такого формата, открытый в регионе в течение последних трех лет.

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