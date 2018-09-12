Костромские власти выступают за создание сельских пришкольных интернатов

КОСТРОМА, 12 сен – РИА Новости. Костромские власти намерены обратиться в министерство просвещения РФ с вопросом о необходимости поддержки регионов в строительстве пришкольных интернатов, где могли бы жить дети, которым далеко добираться из дома на учебу, сообщила обладминистрация в среду.

Вопрос о необходимости строительства интернатов для размещения ребят из отдаленных населенных пунктов обсуждался во время посещения главой региона Сергеем Ситниковым Вохомской средней общеобразовательной школы. На сегодняшний день здесь обучаются 630 детей, при этом не только из Вохмы, но и из других населенных пунктов района, достаточно отдаленных.

"Мое глубокое убеждение, что интернаты нужны. Это удобно и безопасно. Они нам требуются, потому что подвоз детей более 20 километров — просто опасен. Буду обращаться в министерство просвещения, чтобы для сельских территорий было предусмотрено строительство интернатных комплексов, чтобы дети по понедельникам могли приезжать сюда учиться, быть под контролем", — отметил Ситников, поручив подготовить соответствующее письмо-обращение департаменту образования и науки Костромской области.

Губернатор подчеркнул, что интернат – это также возможность для детей оставаться в группе продленного дня, заниматься в спортзале, кружках и секциях.

Здание школы на 850 мест расположено в трехэтажном каменном здании. Здесь 33 учебных кабинета, спортивный и тренажерный залы, информационно-библиотечный центр и школьная столовая. Все ученики Вохомской школы активно занимаются спортом. Благодаря федеральному проекту по созданию условий для занятий физкультурой и спортом в сельских школах, в учреждении отремонтирован спортивный зал и закуплено уличное спортивное оборудование. За 2014-2015 годы на эти цели направлено 4,8 миллиона рублей, информируют власти.

В числе учеников школы — 57 детей-инвалидов, они обучаются по адаптированным образовательным программам.

"В школе активно работает детско-ветеранская организация "Живое пламя", действует тимуровское движение. На базе школы организована деятельность творческих объединений "Вдохновение", отряд "ЮИД.Светофор", спортивный клуб "Лидер", детские объединения "Юность", "Дом", "Дружба", в деятельности которых принимают участие все школьники", — говорится в сообщении региональной администрации.

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