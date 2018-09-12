Медведев пообещал Кадырову поддержку в ликвидации третьей смены в школах

ГОРКИ, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал главе Чечни Рамзану Кадырову поддержку в вопросе ликвидации третьей смены в школах.

"Проблема существует, но благодаря Вам, поддержке, личному вмешательству мы в этом году открыли уже 11 школ. Еще до конца года планируется открыть две школы. Как Вы сказали, проблема существует — трёхсменка в около 70 школах присутствует. Если будет поддержка, то мы в ближайшем будущем должны закрыть вопрос трехсменки", — сказал Кадыров на встрече с Медведевым.

Он отметил, что эти проблемы связаны с приростом населения. Медведев заверил, что федеральный центр окажет поддержку.

"Мы обязательно поддержку окажем. Именно потому, что есть общая цель — выйти из трехсменной работы школ", — заявил премьер. Он предложил Кадырову обсудить, какие конкретно меры нужны.