Медведев пообещал Кадырову поддержку в ликвидации третьей смены в школах

ГОРКИ, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал главе Чечни Рамзану Кадырову поддержку в вопросе ликвидации третьей смены в школах.
Он отметил, что эти проблемы связаны с приростом населения. Медведев заверил, что федеральный центр окажет поддержку.
"Мы обязательно поддержку окажем. Именно потому, что есть общая цель — выйти из трехсменной работы школ", — заявил премьер. Он предложил Кадырову обсудить, какие конкретно меры нужны.
Кадыров бодр и у него в республике, как всегда, все хорошо pic.twitter.com/xXaBlIOAiy— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 12 сентября 2018 г.