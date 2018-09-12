Путин и Си Цзиньпин приехали во Всероссийский детский центр "Океан"

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время посещения Всероссийского детского центра Океан. 12 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время посещения Всероссийского детского центра Океан. 12 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приехали во Всероссийский детский центр "Океан" на побережье Уссурийского залива.

ВДЦ "Океан" в 2008 году принял на отдых и реабилитацию детей из Китая, которые пострадали от разрушительного землетрясения в провинциях Сычуань, Ганьсу и Шэньси.

По случаю десятилетия этой смены в лагере состоялась встреча педагогов и бывших воспитанников во время проведения Восточного экономического форума.

Ожидается, что лидеры осмотрят территорию оздоровительного лагеря и пообщаются с его воспитанниками и педагогами.

Дети из Китая практически каждый год посещают ВДЦ и принимают участие в различных тематических программах. Кроме того, за последние девять лет на базе "Океана" языковую подготовку прошли свыше 90 педагогов и студентов из КНР. При этом сотрудники центра проходят стажировку в китайских университетах.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.