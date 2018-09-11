Врио главы Приморья рассказал Путину о проблемах в социальной сфере региона

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко проинформировал президента РФ Владимира Путина о состоянии дел в экономике и социальной сфере, он обратил особое внимание на проблему нехватки кадров, а также рассказал о мерах по повышению зарплат учителям и врачам.

"У меня нет врачей, 50% только врачей в больницах", — посетовал глава региона.

Он напомнил о существовавшей ранее практике распределения специалистов после вузов в разные регионы страны. "Из Ленинграда, например, люди прибывали по распределению на Дальний Восток и оставались", — напомнил он.

"Если бы такую практику сейчас продолжили, я их (специалистов) здесь поддержу, все сделаю, подъемные дам", — пообещал врио губернатора.

Он также сообщил, что показатели среднего оклада для врачей или учителей на деле порой оказываются ниже заявленных. "Мы говорили, что нужно сделать средний оклад врача или преподавателя 36 тысяч рублей, а когда я стал разбираться, оказалось, что оклад составляет 13 тысяч, а путем разных дополнительных занятий учитель получает 36 тысяч", — сказал он.

"Поэтому с 1 января начинаю поднимать именно оклады на 5-7%", — добавил врио губернатора.

Помимо врачей, по словам Тарасенко, край испытывает дефицит и в специалистах в области горнорудной промышленности. По его словам, показатели добычи в этой сфере приближаются к рекордам советского времени. "Начали даже рудную гавань приводить в порядок, так что шаг за шагом порядок здесь наведем", — отметил он.