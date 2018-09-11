Медведев одобрил предложение обновить приказ Минздрава о диспансеризации

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Нужно обновить приказ министерства здравоохранения РФ, который закрепляет порядок проведения диспансеризации, особенно для людей предпенсионного возраста, чем шире будут формы, методы и содержание диспансеризации, тем лучше, сказал председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече по вопросу изменений пенсионного законодательства.

На встрече замглавы комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян обратился к премьеру с предложением закрепить в приказе Минздрава порядок, частоту и время проведения диспансеризации.

"Все мы заинтересованы в том, чтобы диспансеризация была максимально эффективной, причём чем шире будут формы, методы, содержание диспансеризации, тем лучше. Это общая задача. Мы ее решаем в рамках национального проекта "Здравоохранение", мы и так бы ею занимались, но в нынешних условиях это приобретают особую ценность, особенно для граждан предпенсионного возраста", — сказал Медведев.

На предложение Каграманяна премьер отметил, что "это абсолютно правильно".

"Приказ-то все равно существует по этому поводу, сомнений нет, но нужно, наверное, просто его обновить, освежить", — сказал Медведев.