Медведев призвал определиться с термином "самозанятость"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Необходимо определиться с термином "самозанятость", чтобы решать вопросы со льготами, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Нам нужно с вами совместно все-таки окончательно определиться, а что это за явление. Потому что прежде чем мы какие-то льготы будем сохранять или наоборот дополнительную нагрузку давать, мы все-таки должны определиться в терминах, в понятиях того, что это за явление", — сказал Медведев в ходе обсуждения предложений партии "Единая Россия" по изменению пенсионного законодательства.

По его словам, соответствующая работа будет продолжена и по линии правительства, и по линии законодателей.

Минфин ранее предложил ввести в России специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который не будет предполагать регистрацию в налоговых органах и сдачу какой-либо отчетности в ФНС. Предполагается, что воспользоваться этим режимом можно будет, просто установив специальное приложение на смартфоне. Специальный режим предусматривается для малого бизнеса с оборотом не более 2,4 миллиона рублей в год. Главная цель законопроекта, по словам главы ФНС, — легализация бизнеса.