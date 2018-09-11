Судьба президентского тигра Кузи до сих пор не известна ученым

На IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке

На IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Судьба тигра Кузи, которого в 2014 году выпустил на волю президент РФ Владимир Путин, до сих пор не известна ученым, хотя поступают слухи о его появлении в дальневосточных регионах и Китае, рассказал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Путин 22 мая 2014 года в Амурской области выпустил на волю тигрят-сирот Кузю, Борю и Илону.

"У нас так и неизвестна судьба Кузи, хотя порой появляются различные слухи из Китая, ЕАО, Хабаровского края, что видели тигра с ошейником, но достоверных данных мы пока не знаем. Но – хорошая новость — каких-либо останков, частей тела у браконьеров или ошейника этого тигра не находили", — рассказал Арамилев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.

Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу, обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, приблизительная численность амурских тигров в России ─ около 560-580 особей.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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