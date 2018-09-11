Оззи, Сэми, черепаха и кот-призрак: домашние любимцы дипломатов в Москве

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Дипломатическая служба всегда на том или ином этапе карьеры предполагает работу за рубежом — вдали от Родины, друзей и родственников. Это всегда дается непросто, поэтому дипломаты нередко прибегают к проверенному способу создания домашней атмосферы уюта — завести четвероногих друзей.

При этом домашние питомцы в посольствах, посольских резиденциях и консульствах не только скрашивают досуг дипломатов, но и выполняют важную миссию. По сути, посольские питомцы также несут дипломатическую службу, создавая своей привлекательностью элемент "мягкой силы" дипмиссии как в общении непосредственно с гостями, так и с более широкой аудиторией через социальные сети.

Пока посол в отпуске…

Двадцатого августа текущего года, в обычный августовский день, когда в стране и мире в целом царило информационное затишье, в сети микроблогов Twitter появилось сообщение посла Австралии в России Петера Теша, которое неожиданно привлекло внимание десятков пользователей соцсети.

"На фото шедевральный камин Федора Шехтеля в моей гостиной. Но кто его заметит, когда на переднем плане я – красавец #Диплокот! мур", — говорилось в сообщении.

На фото шедевральный камин Федора Шехтеля в моей гостиной. Но кто его заметит, когда на переднем плане я – красавец #Диплокот! мур pic.twitter.com/eCftxqJotE — Peter Tesch (@PosolAustralia) 20 августа 2018 г.

К посту дипломата была прикреплена фотография: на переднем плане кошка тайской породы с печатью легкой невозмутимости на мордочке, на заднем фоне гостиная посла, выдержанная в мягких тонах, с красным ковром и тем самым камином Шехтеля.

Если ввести поиск по хэштегу #диплокот, то можно найти еще с десяток сообщений, почти все они от посла Теша.

"Пока посол в отпуске в Австралии, диплокоты правят балом! И какая отличная смотровая площадка – очень удобно следить за всем. #Диплокот", — говорится в сообщении от 13 августа.

На фотографии запечатлен другой кот, который, как и его недипломатические собратья, тоже любит забираться на высокие предметы мебели и интерьера и оглядывать людей свысока.

Из сообщений Теша можно узнать, что его коты "правят балом" в резиденции во время отсутствия посла, развлекают гостей посла, поздравляют пользователей с праздниками и учат их "кошачьему" способу проведения досуга (лежать в теплых местах).

Некоторые пользователи полушутя общаются с диплокотами. "Гоша, пожалуйста, будь добрым и милым, чтобы сотрудники оперативнее рассмотрели мой визовый запрос", — написал один из пользователей послу.

Гоша — это "первопроходец" кошачье дипломатии посольства Австралии. К сожалению, Гоша умер в феврале прошлого года, после чего его обязанности переняли две тайские кошки.

Из Юты через Китай в Россию

История Гоши и его преемников вызвала живой интерес в редакции МИА "Россия сегодня", которая решила выяснить у дипмиссий других стран, каких они держат питомцев и какую роль те играют в жизни посольств.

Как выяснилось, во многих посольствах животных либо просто нет, либо их содержание запрещено, некоторые просто не решились рассказать о своих любимцах, "потому что это частное дело", однако часть дипмиссий все же поделилась историями о своих диплокотах и других питомцах.

Так, посол США Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй держат немецкую овчарку.

"Хантсманы назвали свою немецкую овчарку Сэми в честь индийского ресторана в Сингапуре, где Джон Хантсман занимал пост посла США в 1992-1993 годах. Сэми — невероятно одаренный дипломат. Хотя ее можно испугаться с первого взгляда, на самом деле Сэми очень дружелюбная, особенно быстро она находит подход к детям. Любимое занятие Сэми — гонять птиц на заднем дворе Спасо-хауса и вечерами гулять с хозяевами по московским улочкам", — рассказали РИА Новости в дипмиссии.

Мэри Кэй регулярно выкладывает фотографии с Сэми в своем аккаунте в Instagram. Так, в начале сентября она опубликовала фотографию с послом, их дочерью Ашей и Сэми.

"Наслаждаемся последними летними днями в Спасо-Хаусе. Горда служить США в такое сложное время в наших американо-российских отношениях", — подписала Мэри Кэй фотографию.

У супругов также был и второй пес по кличке Оливер, но он умер в июне текущего года.

"Если бы только этот малыш (Оливер) мог говорить. Какую историю он мог бы нам поведать. Родом из Роя, Юта. В итоге он пожил в губернаторском особняке в Юте, затем отправился в посольство США в Китае, а после этого пережил президентскую кампанию. Теперь он обосновался в посольстве США в Москве для следующего большого приключения", — писала Мэри Кэй об Оливере по прибытии в Москву.

Оливер был похоронен на территории резиденции посла в Спасо-Хаус вместе с лазерной указкой, "за которой он регулярно гонялся с Джоном". Как писала Мэри Кэй, Оливер любил гоняться не только за красной точкой лазерной указки, но также за птицами, а во время проживания в губернаторском особняке в Юте (Хантсман был губернатором штата в 2005-2009 годах) его регулярно "отчитывали за неожиданные атаки на невинных прохожих, в том числе вооруженных офицеров правоохранительных органов".

"Редко он добивался успеха (в охоте на птиц), хотя однажды убил белку, шокировав всех вокруг на улицах Вашингтона. Оливер прожил жизнь, полную чистой радости, подавая пример всем, кто его знал, особенно сестрам Сэми (немецкая овчарка), а также Грэйси и Аше, которые исполняли его любой каприз. Нам будет тебя очень не хватать, дружок", — написала супруга посла после смерти Оливера.

Оззи, Кассиус и черепаха



Израильские дипломаты в Москве также оказались большими любители животных. Как рассказали РИА Новости в дипмиссии, посол Гарри Корен привез с собой из Чехии, где он работал до назначения в Москву, жесткошёрстную таксу Оззи. Такое имя питомцу досталось в честь британского рок-певца Оззи Оcборна.

Посол Швейцарии Ив Россье держит собаку породы бернский зенненхунд, которая вместе с хозяином участвует в "дипломатической работе". Пёс Кассиус появляется на мероприятиях посольства. Благодаря общительному характеру, он хорошо справляется со всеми обязанностями и завоевал популярность как среди сотрудников посольства, так и среди гостей.

Посол Турции в России Хюссейн Дириоз рассказал РИА Новости, что он очень любит животных, но не смог взять кошку Китти с собой в Москву — оставил ее жить у дочери. Также у него был пес, которого звали Босс, но он уже умер.

Но не всегда истории домашних питомцев в дипмиссиях столь "семейны". Часто животные просто живут на территории посольства, либо случайно туда забредая, либо их намеренно проносят с улицы.

Так, в посольстве Южной Кореи сказали, что во дворе посольства живут две кошки, а когда холодно – у поста охраны. Их подкармливает все посольство, и установлена специальная копилка для сбора денег на корм.

На территории посольства Финляндии живет кошка, которую двое сотрудниц дипмиссии принесли с улицы год назад. "Кошка живет у одной сотрудницы, а двое ее котят-близнецов у другой. Котятам сейчас по полтора годика", — рассказали РИА Новости в дипмиссии.

В посольстве Швеции агентству вовсе сказали, что у них "появляются какие-то приходящие кошки и собаки", но постоянных животных у дипломатов нет.

Самый необычный четвероногий обитатель обнаружился в посольстве Великобритании. На территории дипмиссии обитает красноухая или желтобрюхая черепаха (Pond slider) из семейства пресноводных, рассказали РИА Новости в дипмиссии. Лето она проводит в декоративном бассейне на территории посольства, а зиму — в аквариуме. В посольстве сказали, что в холодное время года ее даже выпускают прогуляться по комнатам дипмиссии. Сотрудники посольства бережно ухаживают за черепахой на протяжении уже почти 15 лет. Имени у черепахи нет, так как не совсем понятно, к какому полу она принадлежит, но сотрудники британской дипмиссии планируют это выяснить, пригласив в ближайшее время специалистов по этому вопросу.

Как можно видеть, домашние животные, действительно, являются важной частью жизни дипломата в зарубежной командировке. Как пояснили РИА Новости в одном из посольств, среди сотрудников многих дипмиссий является доброй традицией брать животных из приютов в стране пребывания, и Россия не стала исключением.

Впрочем, жизнь домашних питомцев, порой, не заканчивается и их физической смертью. Как бы антинаучно это ни звучало, но в посольстве одной из западных стран в Москве РИА Новости рассказали про кота, которого похоронили в саду, и многие в дипмиссии уверяют, что его призрак бродит в этом месте. В посольстве обещали даже прислать его фотографии, но прижизненные.