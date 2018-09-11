Спецпредставитель президента попробовал себя в роли редактора РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.
Затем Песков был награжден памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.