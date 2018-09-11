Спецпредставитель президента попробовал себя в роли редактора РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.

Песков выпустил новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что сфера IT и интернета в России не является излишне зарегулированной. После этого он установил на смартфон приложение "Динамика дня", чтобы посмотреть выпущенную "молнию".

Затем Песков был награжден памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.