Директор РГБ оправдал Дапкунайте, сделавшую фото на столе в читальном зале

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда оправдал в интервью "РЕН ТВ" вызвавшую критику фотографию актрисы Ингеборги Дапкунайте, на которой она запечатлена на столе в читальном зале библиотеки.

Дуда пояснил, что в библиотеке проходил модный показ итальянского дома Ermanno Scervino, который, по его словам, был согласован еще до его вступления в должность. Также Дуда извинился за то, что мероприятие задело чувства людей, и пообещал больше не проводить в залах библиотеки подобных акций, отметив, что, хоть библиотека и старается проявлять гостеприимство, прошедший показ был "на грани".

Ранее известная актриса Ингеборга Дапкунайте разместила на своей странице в Instagram фотографию, где она запечатлена стоящей на столе в читальном зале Российской государственной библиотеки. Снимок вызвал негативную реакцию пользователей. "Развела пошлятину. Эта идея, на мой взгляд, совсем не уместна". — так резюмировал произошедшее один из подписчиков актрисы. Многие пользователи посчитали, что это проявление неуважения к людям, которые работают и посещают библиотеку.

Московский показ итальянского бренда Ermanno Scervino прошел 7 сентября в стенах Российской государственной библиотеки, среди гостей мероприятия — Виктория Борисевич, Ксения Соловьева, Дарья Мороз, Наталья Гольденберг, Инга Берман, Дарья Веледеева и другие знаменитости.

A night to remember! #ErmannoScervino fashion show at the Lenin Library in Moscow, in which fashion and history harmoniously merge. pic.twitter.com/UuArM1BjUu — Ermanno Scervino (@ermannoscervino) 10 сентября 2018 г.

​