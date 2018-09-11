МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Около 40% россиян ограничивают себя от потребления сладостей, однако 25% граждан совершенно не готовы отказаться от них, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Данные исследования основываются на материалах скан-панели домохозяйств "Ромира". Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах. Участникам предлагалось несколько утверждений о правилах и ограничениях в питании и четыре варианта ответа на каждое утверждение: "полностью подходит", "скорее подходит", "скорее не подходит" и "совершенно не подходит".

"Почти 40% россиян ограничивают себя в употреблении сладкого — 9,9% заявили, что это утверждение им подходит полностью, еще 29,2% склонны были скорее согласиться", — говорится в сообщении.

В свою очередь 36% респондентов сказали, что утверждение об отказе от сладостей или ограничении их потребления им скорее не подходит. "Сладкоежек среди респондентов оказалась ровно четверть — 24,9%", — добавляет "Ромир".