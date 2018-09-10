Пензенский губернатор предложил разработать льготы для врачей малых городов

ПЕНЗА, 10 сен — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник поручил подчиненным проработать меры поддержки врачей, которые готовы отправиться для работы в малые города региона.
По его словам, формы работы в этом направлении есть разные, но этим надо "только заниматься целенаправленно и профессионально". В частности, губернатор отметил, что помощь врачам в малых городах может заключаться в решении жилищной проблемы.
"Вопрос строительства жилья для специалистов можно и нужно решать. Не обязательно рассматривать только вариант единовременного приобретения в собственность, это может быть и аренда по минимальной цене с правом последующего выкупа. На таких приемлемых условиях врачи приедут в районный центр на постоянное место жительства, будут лечить пациентов", — сказал Белозерцев.
"В целом мы должны создавать такие условия, чтобы молодые выпускники медицинских вузов захотели поехать на работу в район или вернуться на малую родину, чтобы они видели перспективу в решении жилищных и бытовых проблем, убедились в том, что жить в малом населенном пункте, где у тебя есть работа и надежная материальная база, возможность для самореализации, не менее комфортно, чем в крупном городе", — пояснил он. Губернатор отметил, что сельские больницы в Пензенской области укомплектованы кадрами более чем на 85%, чему способствовали областные меры господдержки и участие в региона в федеральной программе "Земский доктор".