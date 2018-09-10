Пензенский губернатор предложил разработать льготы для врачей малых городов

ПЕНЗА, 10 сен — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник поручил подчиненным проработать меры поддержки врачей, которые готовы отправиться для работы в малые города региона.

"Городские больницы таких населенных пунктов, как Кузнецк, нуждаются в более активном привлечении специалистов. Надо подумать вместе с представителями медицинского сообщества, органов местного самоуправления, какие льготы мы можем предложить медикам, приглашаемым на работу в лечебные заведения малых городов", — цитирует слова Белозерцева его пресс-служба.

По его словам, формы работы в этом направлении есть разные, но этим надо "только заниматься целенаправленно и профессионально". В частности, губернатор отметил, что помощь врачам в малых городах может заключаться в решении жилищной проблемы.

"Вопрос строительства жилья для специалистов можно и нужно решать. Не обязательно рассматривать только вариант единовременного приобретения в собственность, это может быть и аренда по минимальной цене с правом последующего выкупа. На таких приемлемых условиях врачи приедут в районный центр на постоянное место жительства, будут лечить пациентов", — сказал Белозерцев.

Он потребовал усилить работу по вопросу целевого обучения студентов, заранее просчитывать, какие специалисты потребуются отрасли через несколько лет, обучать и направлять их на работу. "У нас есть возможность финансирования бюджетных мест для обучения необходимых региону специалистов, абитуриенты должны об этом знать. Можем предлагать вакантные места в больницах и поликлиниках муниципальных центров студентам четвертого-пятого курсов", — заявил губернатор.

"В целом мы должны создавать такие условия, чтобы молодые выпускники медицинских вузов захотели поехать на работу в район или вернуться на малую родину, чтобы они видели перспективу в решении жилищных и бытовых проблем, убедились в том, что жить в малом населенном пункте, где у тебя есть работа и надежная материальная база, возможность для самореализации, не менее комфортно, чем в крупном городе", — пояснил он. Губернатор отметил, что сельские больницы в Пензенской области укомплектованы кадрами более чем на 85%, чему способствовали областные меры господдержки и участие в региона в федеральной программе "Земский доктор".