В Минздраве рассказали о новой вакцине против гриппа

17:1410.09.2018
(обновлено: 17:25 10.09.2018)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Антигены двух новых штаммов – гриппа А "Сингапур" и гриппа В "Колорадо" – вошли в состав отечественных вакцин, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор на своем стенде на Восточном экономическом форуме сообщил об "атаке" в этом эпидемиологическом сезоне двух новых штамма гриппа.
"Для сезона 2018–2019 года ВОЗ рекомендованы два новых штамма гриппа: А/Сингапур/INFIMN-16-0019/2016(H3N2)-подобный вирус и В/Колорадо/06/2017 (викторианская разновидность). Указанные антигены вошли в состав отечественных вакцин. В настоящее время Минздравом России закуплено около 62,3 миллионов доз отечественных противогриппозных вакцин с актуальными штаммами", — говорится в сообщении.
С августа 2018 года в регионы уже поставлено более 31 миллиона доз гриппозных вакцин, уточнили в пресс-службе.
Вакцинироваться против гриппа нужно ежегодно, защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. Поэтому важно своевременно привиться против гриппа в преддверии эпидемического подъема заболеваемости гриппом, напомнили в Минздраве.
ВЭФ-2018 проходит на площадке Дальневосточного федерального университета.
Главная тема форума в этом году — "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".
Деловая программа строится по четырем основным направлениям.
Первое — "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги " — посвящено модернизации региона как территории опережающего развития.
Направление "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока" посвящено отраслям, которые обеспечат экономический рост региона в ближайшие годы.
Блок "Создание условий для жизни людей" касается демографии, здравоохранения, образования, науки, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке.
Блок "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" посвящен обсуждению перспектив экономической кооперации региона с соседними странами.
Мероприятия ВЭФ продлятся до 13 сентября.
Программа форума также включает образовательный молодежный день. Эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.
Выступление артистов у павильона "Камчатка" на площадке павильонов выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
В этом году в ВЭФ принимают участие выпускники программы кадрового управленческого резерва и победители всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".
Новые лидеры расскажут о системе социальных лифтов в стране.
Генеральным информационным партнером Восточного экономического форума выступает МИА "Россия сегодня".
Робот-помощник на стенде ПАО "Русгидро".
Четвертый Восточный экономический форум.